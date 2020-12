Odchod Cháru polarizuje bostonských fanúšikov: Vášnivé diskusie v komentároch

Štrnásťročné puto sa pretrhlo a Boston už nikdy nebude taký ako so Zdenom Chárom.

. Zatiaľ čo kluboví funkcionári sa oficiálne poďakovali Chárovi za dlhoročné služby, fanúšikovia na sociálnych sieťach predviedli pestrú škálu protichodných emócií na odchod najstaršieho hráča profiligy.

"Mali by ste sa hanbiť, vedenie Bostonu. Neexistuje ospravedlnenie na to, že ste si nepodržali jeho líderstvo. Hanba vám," napísala vo svojom komentári Kelley Campbellová na oficiálnej facebookovej prezentácii Bruins. Sčasti protichodný názor ponúkol Robbie Black: "Jeho čas sa reálne skončil pred piatimi rokmi. Áno, my v Bostone Zdena milujeme. Ale on už je pomalý a otváral príliš veľké okno pred naším brankárom. Verte mi, bolí ma jeho odchod a ďakujem mu za všetky krásne spomienky a aj Stanleyho pohár. Je však čas pohnúť sa dopredu."

Vo viacerých komentároch sa objavila informácia, že Boston ponúkal Chárovi viac peňazí za ročný kontrakt ako Washington, ale skúsený obranca si napokon vybral odchod ku konkurencii. "Dávali mu viac, ale priestor iba v tretej obrane. Mal to vziať, lebo do prvej obrany už nepatrí," doplnil Robbie Black. Aj Paul Vachon je toho názoru, že Chára už nie je hráč, akým kedysi býval. "Mám rád Big Zeeho, ale hra je už dnes oveľa rýchlejšia. Dlhé roky bol však prototyp spoľahlivého obrancu a Boston ho za to miluje."

O názorovú objektivitu sa snažil JR Alexander: "Nevieme, čo sa dialo v zákulisí, preto nerobme rýchle závery. Osobne by som bol radšej, ak by Zee zostal. Som si však istý, že tréneri mu ponúkali už len limitovanú rolu v druhom alebo treťom obrannom páre a Zee toto nechcel. Komentujme to však s eleganciou. Môžeme naďalej fandiť Bostonu aj Chárovi súčasne."

Lisa Richard DiPietro sa odchádzajúcemu Chárovi prihovorila takto: "Úprimne si myslím, že by ste už mali ísť do dôchodku, ale veľa šťastia. A čo sa týka Bostonu, kapitán Bergeron si zaslúži svoj čas." Joe Petringa venoval odchádzajúcemu kapitánovi nasledovné vyznanie: "Želám Chárovi všetko dobré. Je to skvelý líder s veľkým srdcom a odvahou. Rád by som ho videl ako končí kariéru v drese Bostonu. Rozhodol sa odísť, lebo sa zrejme nestotožnil s ponúkanou menšou úlohou v tíme. To však neznižuje jeho dlhoročné zásluhy. Bude zaujímavé sledovať, čo sa bude diať, keď sa vráti do nášho mesta. Skvelý chlap a veľký "Medveď".

Zdeno Chára v NHL dosiaľ odohral 1553 duelov základnej časti s bilanciou 205 gólov a 451 asistencií, v play-off pridal 195 štartov a 70 bodov (18+52). Slovenskú reprezentáciu v máji 2012 v Helsinkách priviedol k striebru na MS a bol aj súčasťou tímu SR na striebornom šampionáte v Petrohrade 2000. Na svojom konte má aj viacero ocenení v zámorí. S tímom Boston Bruins vybojoval Stanleyho pohár v sezóne 2010/2011, vyhlásili ho za najlepšieho obrancu sezóny NHL (2008/2009) a dostal aj Cenu Marka Messiera (2010/2011) za príkladné vodcovstvo. Pred príchodom do Bostonu hral aj za Ottawu Senators a New York Islanders.