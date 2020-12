Vémola uštval ďalšieho súpera a získal pás: Priamo v klietke ho vyzval na súboj známy Slovák

Popredný český MMA bojovník Karlos Vémola porazil v Brne Alexa Lohorého z Francúzska jednoznačne na body a získal pás šampióna organizácie Oktagon v strednej váhe.

V druhom hlavnom zápase stredajšej akcie porazil Viktor Pešta brazílskeho súpera Ildemara Alcántara, ktorý duel "odklepal" už v prvom kole.

Tridsaťpäťročný Vémola bol favoritom zápasu a svoju úlohu jednoznačne splnil, vo všetkých piatich kolách bol lepší ako súper. Lohoré ofenzívne prakticky nič nepredviedol a neustále sa bránil na zemi. "Nebolo to zadarmo," povedal Vémola, ktorý prvýkrát v kariére musel absolvoval päť kôl.

Český zápasník mal váhovú výhodu, ktorú dokázal zúročiť. "Čakal som, že bude tvrdý. Chceli sme to v prvom kole ukončiť, a keď sa to nepodarilo, sústredili sme sa až na piate, v ktorom som to opäť chcel skúsiť. On toho ale fakt veľa vydržal," priznal Vémola, ktorého k ďalšiemu duelu hneď po jeho skončení vyzval priamo v klietke Slovák Samuel Krištofič.

Tridsaťročný Pešta sa predstavil prvýkrát v poloťažkej váhovej kategórii a prvýkrát od novembra minulého roka, kedy prehral s Martinom Martinkom a navyše si odniesol zlomenú čeľusť. Proti Alcántarovi, ktorý rovnako ako on v minulosti zápasil v UFC, bol úspešný a duel rýchlo ukončil.

"Bol to rozhodne nepríjemný súper, ale to som čakal. Vedel som, že je to výborný bojovník. Má štyri výhry v UFC. Nebolo to zadarmo," povedal Pešta, ktorý si pripísal 16. výhru pri šiestich prehrách.

"Vedel som, že je výborný na zemi, tak som ho chcel oťukať v postoji. Potom sme stavil na svoj wrestling, ktorý je výborný. A nakoniec sa mi ho podarilo prekvapiť úderom," uviedol k zápasu, po ktorého skončení vyzval k súboju Vémolovho premožiteľa Attilu Végha zo Slovenska. "Karel (Vémola) predo mnou utiekol do strednej váhy. Momentálne je jednotka váhy Attila Végh, ja chcem bojovať s tými najlepšími," vysvetlil.

V Oktagon sa predstavila aj popredná česká MMA bojovníčka Magdaléna Šormová, ktorá nestačila na Poľku Ewelina Wozniakovú a pripísala si tretie porážku v 12. zápase.

"Snažila som sa o submisiu, ale nebola som o krok dopredu. Poľka bola pripravená a prekvapila ma. Na konci som skúšala zápas aj ukončiť, ale nepodarilo sa mi súperku prekvapiť," povedala tridsaťjedenročná Šormová, šampiónka organizácie WWFC.

Hneď v tretej minúte v 1. kole dokázal ukončiť Leo Brichta zápas proti Matúšovi Kohútovi, pripísal si tak šiestu výhru v rade. Rovnako rýchlo porazil Milan Ďatelinka, ktorý zápasil po sedemnásťmesačnej prestávke, Davida Hoška.