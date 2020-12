Nečakaný zvrat dohody s EÚ: Stúpenci tvrdého brexitu zaujali prekvapivé stanovisko

Skupina stúpencov tvrdého brexitu z radov poslancov britskej vládnucej Konzervatívnej strany vyjadrila v utorok súhlas s dohodou o budúcich obchodných vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Informovala o tom agentúra Reuters. Vplyvné euroskeptické zoskupenie, známe pod skratkou ERG (European Research Group - Skupina pre európsky výskum) text dohody preskúmala a vyjadrila s ním spokojnosť. Členovia skupiny prisľúbili, že dohodu pri hlasovaní v britskom parlamente, ktoré sa uskutoční 30. decembra, podporia. Ustanovenia dokumentu totiž podľa nich nenarušujú suverenitu Veľkej Británie. Za dohodu budú v parlamente hlasovať aj opoziční labouristi, takže jej schválenie by bolo takmer isté, aj keby zaň nehlasovali konzervatívci z ERG, ktorí dlhodobo blokovali snahy o zachovanie blízkych ekonomických vzťahov s EÚ, píše Reuters.

"Náš celkový záver je, že dohoda, čo sa týka legislatívnej oblasti, zachováva suverenitu Spojeného kráľovstva rešpektuje medzinárodné zmluvy," uviedol poradný výbor ERG pre právne otázky. Zdôraznili, že Británia bude môcť v súlade s dosiahnutou dohodou upravovať svoje zákony podľa vlastného uváženia, aj keď pod hrozbou protiopatrení zo strany EÚ. Ak by boli pre Londýn neprijateľné, od dohody môže kedykoľvek odstúpiť s 12-mesačnou výpovednou lehotou.

Členské štáty EÚ v pondelok jednomyseľne schválili predbežnú pobrexitovú obchodnú dohodu so Spojeným kráľovstvom, ktorú vyjednávači oboch strán dosiahli na poslednú chvíľu 24. decembra. Dohoda by mala začať platiť od 1. januára. To umožní, aby obchod medzi euroblokom a Britániou pokračoval bez ciel a obchodných bariér aj po Novom roku, keď Spojené kráľovstvo opustí jednotný trh Európskej únie. Dohoda o budúcom partnerstve nadobudne definitívnu platnosť až po januárovom prerokovaní Európskym parlamentom (EP), ktorého súhlas sa však očakáva.