Obnoví sa belasá liaheň talentov? Juniorka Slovana s novým názvom aj víziou

Juniorka futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava vstúpi do roka 2021 s novým názvom a najmä s novou víziou.

Po novom sa bude nazývať "ŠK Slovan Bratislava U21" a stane sa pomyselným vrcholom Akadémie ŠK Slovan. Nový projekt juniorky bude mať pod palcom úspešný mládežnícky tréner Vladimír Gála. Informoval o tom oficiálny web klubu.

"Začíname s novou víziou a juniorku nastavíme úplne po novom. Z juniorky urobíme tím do 21 rokov, do ktorého posunieme končiacich dorastencov, aby získavali skúsenosti v mužskom futbale. Máme tam viacerých reprezentantov, v poslednej nominácii Slovenska do 19 rokov boli Gabriel Hornyák, Juraj Lacko i Matej Rosenberger. Celý projekt bude mať pod palcom Vladimír Gála, ktorý bude úzko kooperovať s Akadémiou a taktiež s trénerom A-tímu, ktorý ešte v čase, keď sa hrali dorastenecké ligy, chodil aj na naše mládežnícke zápasy. Zámerom je nielen zlepšiť spoluprácu medzi A-tímom, juniorkou a Akadémiou, ale aj umožniť našim dorastencom získavať skúsenosti a uplatniť sa v mužskom futbale," vyhlásil športový riaditeľ klubu Richard Trutz.

Pri mužstve už nebudú pokračovať doterajší tréneri Stanislav Moravec a Szilárd Németh. Juniorku bude viesť Vladimír Gála, ktorý v sezóne 2018/19 doviedol vtedajší starší dorast (U19) k titulu, víťazstvu v Československom Superpohári, a v mládežníckej Lige majstrov s ním postúpil cez Ludogorec Razgrad. Gála dlhodobo pôsobí v Akadémii ŠK Slovan, pod rukami mu prešli aj súčasní členovia A-tímu David Strelec či Filip Lichý. Na konte má viacero trénerských úspechov a trofejí.

"Pomysleným vrcholom Akadémie nebude kategória U19, ale po novom U21. Juniorka prechádza pod Akadémiu, kde bude prebiehať tréningový proces. Chceme, aby juniorka plynule nadväzovala na starší dorast, čo sa týka prechodu hráčov i tréningových metód. Dáme šancu končiacim dorastencom, ktorí budú môcť získavať skúsenosti v mužskom futbale. Za juniorku však budú môcť hrať aj mladší hráči, ak ukážu, že na to majú. V kategóriách U17 až U21 budeme mať určitý počet hráčov a na základe aktuálnej formy i komunikácie s trénerom A-tímu sa vždy pred víkendom rozhodneme, kto pôjde hrať za U21 a kto za dorasty. Všetci veríme, že druhá liga sa riadne dohrá, a zároveň sa rozbehnú dorastenecké súťaže. Do kádra plánujeme posunúť všetkých končiacich dorastencov z kategórie U19. Zámerom tohto projektu je užšie komunikovať medzi A-tímom, juniorkou a dorasteneckou sekciou. Vďaka lepšej komunikácii si budeme môcť navzájom pomôcť a budeme vedieť maximalizovať nielen výsledky, ale predovšetkým herný rozvoj mladých hráčov v jednotlivých kategóriách," citoval web skslovan.com slová Gálu.

Zimná príprava juniorov, resp. tímu U21, štartuje 4. januára. Tréner počíta so stabilným 18-členným kádrom.