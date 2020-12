Pohroma pre obyvateľov dvoch obcí v okrese Snina: Voda zaplavila cesty, záhrady a pivnice domov

Po výdatnom daždi došlo v utorok v obciach Belá nad Cirochou a Dlhé nad Cirochou v okrese Snina k lokálnym záplavám. Voda tam zaplavila cesty, záhrady a pivnice rodinných domov. V jednej z obcí bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity. Dobrovoľní hasiči na mieste odstraňujú následky.

"O 7.00 h bol vyhlásený druhý povodňový stupeň. Na viacerých uliciach došlo k zaplaveniu rodinných domov a pozemkov. Zasahuje 12 našich dobrovoľných hasičov s dvoma autami, protipovodňovým vozíkom a čerpadlami. Časť z nich 'vrecuje', ďalší rozvážajú piesok alebo odčerpávajú vodu z pivničných priestorov a dvorov," uviedol pre TASR starosta obce Dlhé nad Cirochou Ján Kníž.

Obec leží podľa jeho slov v údolí rieky Cirochy, po dvoch stranách majú kopce. "Nebola to ani prietrž, ale pomerne husto pršalo celú noc. Najväčší problém je, keď sa začne púšťať Starina, vtedy sa naplní koryto rieky Cirochy, ktorá potom neprijíma miestne potoky, tie sa vzdúvajú a následne vylievajú," skonštatoval starosta s tým, že na obecnom majetku zatiaľ neevidujú žiadne škody. "Zatiaľ len na súkromnom majetku občanov, ale v akej výške, to sa teraz nedá odhadnúť," doplnil Kníž.

V Belej nad Cirochou už voda podľa starostu Jána Vajdu opadla a nerobí už problémy. Ako povedal, keď nebude ďalej pršať, bude to pozitívne. "Máme odvádzací žľab na dažďovú vodu. V poslednej dobe sme zistili, že už nestačí. Projektuje sa nový spôsob, ako by sme v hornej časti presmerovali vodu za dedinu. Návrh riešenia máme, mal by sa dokončiť projekt, ako to budeme robiť. Kým to urobíme, tak nás to ešte bude ohrozovať. Voda sa nám vylieva zo žľabu, prelieva sa pod chodníkom a cestou prvej triedy Humenné - Snina," vysvetlil starosta.

Na ceste bolo podľa jeho slov asi 20 centimetrov vody, autá išli preto veľmi pomaly. "Za cestou nám zaplavilo pivnice asi v štyroch domoch a za jedným domom hospodársku časť. Sú tam naši dobrovoľní hasiči, už by mala byť vyťahaná voda a následne to vysušujeme," dodal Vajda.