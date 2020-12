Vo Zvolene dlho púšťali k pôrodu aj doprovod, teraz dostal stopku: Vážne slová primára

Vo zvolenskej nemocnici v súčasnosti pre šírenie nového koronavírusu nepustia k pôrodu sprevádzajúcu osobu.

TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. "Pomerne dlhé obdobie trvania pandémie sme umožňovali prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Momentálne pre zhoršujúcu sa situáciu už nie," uviedol primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia zvolenskej nemocnice Peter Molitoris. Ako dodal, situácia sa však môže v blízkom čase zmeniť, keďže na Slovensku sa začala vakcinačná kampaň proti ochoreniu COVID-19.

Deti podľa neho prichádzali na svet aj počas hospodárskych a politických kríz, vojen a živelných katastrof. "Tie posledné dve nás zatiaľ obišli. Pandémia, žiaľ, nie," pripomína s tým, že sa tak stala každodennou súčasťou jeho práce a života. "COVID-19 v problematike starostlivosti o ženu, matku a dieťa predstavuje nesporné riziká pre rodičku aj novorodenca, a tým mení liečebno-preventívnu starostlivosť. Imunitný systém tehotnej ženy je modifikovaný tak, aby plod ako imunologicky cudzie tkanivo v tele matky nebol odvrhnutý," zhrnul pôrodník a dodáva, že imunitný systém tehotnej ženy môže na prítomnosť vírusu zareagovať nepredvídavo a ojedinele.

V krajnom prípade podľa neho aj tak, že dôsledky by mohli byť najmä pre rodičku fatálne. "Zatiaľ takéto skúsenosti nemáme, hoci to nie je nemožné. V takejto situácii sa to dá očakávať. Z uvedených dôvodov sme vo zvýšenej miere začali trvať na dodržiavaní prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení s cieľom zabrániť šíreniu nákazy na pacientky a personál pracoviska," podotkol.

"Ubezpečujem naše rodičky, že aj v nadchádzajúcom období je odborná úroveň nášho pracoviska zabezpečená na vysokej profesionálnej úrovni," dodal Molitoris.