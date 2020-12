V sídle nemeckého prezidenta v Berlíne sa udomácnila líška: Steinmeier o nej spustil hlasovanie

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval na Instagrame, aby mu ľudia pomohli s hľadaním mena pre líšku.

Ryšavá šelma obýva záhradu prezidentského zámku Bellevue v Berlíne a podľa hlavy štátu je najvyšší čas, aby dostala meno. Najčastejšie ľudia v komentároch navrhujú, aby sa líška volala po niektorom z nemeckých politikov. "Smieme predstaviť? Tajný 'zámocký pán' z Bellevue, ktorému sa v parku berlínskeho oficiálneho sídla zjavne páči," uviedol na Instagrame prezident. Nemcov vyzval, aby navrhli, ako sa má "zámocká líška" volať.

Mnoho užívateľov navrhuje, aby zviera nieslo meno niektorého z nemeckých politikov - či už súčasných alebo bývalých. Ryšavá šelma by sa tak mohla volať Theo podľa prvého spolkového prezidenta Theodora Heussa, Willy podľa niekdajšieho kancelára Willyho Brandta, ale napríklad aj Angela podľa súčasnej predsedníčky nemeckej vlády Angely Merkelovej. Podľa niektorých používateľov by kmotrom líšky mal byť aj sám Steinmeier. Volať by sa tak mohla Walter alebo Stein.