Veľké zlyhanie Slovákov: S oslabeným Nemeckom prehrali v predĺžení

Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali v treťom zápase na MSJ v Edmontone s Nemeckom 3:4 po predĺžení.

Zisk bodu im však dal postupovú definitívu, v tabuľke im patrí so ziskom štyroch bodov tretie miesto a už nemôžu skončiť horšie ako na štvrtej priečke.

Zverenci trénera Róberta Petrovického zakončia vystúpenie v A-skupine stredajším duelom s fínskymi rovesníkmi (o 20.00 SEČ). Nemci, ktorým skresal zostavu koronavírus a zápas odohrali iba s piatimi obrancami a deviatimi útočníkmi, sa v noci na štvrtok stretnú so Švajčiarmi.

A-skupina:

SLOVENSKO - Nemecko 3:4 pp (1:1, 2:2, 0:0 - 0:1)

Góly: 11. Mrázik (Golian), 24. Myklucha (Kolenič, Eliaš), 35. Mrázik (Nemec, Jellúš) - 6. Stützle (Elias, Gnyp), 29. Stützle (Gnyp, Bugl), 40. Elias (Gnyp, Peterka), 65. Zimmermann (Peterka, Stützle). Rozhodovali: Menniti, Roeland - MacKey, Wyonzek (všetci Kan.), vylúčení: 7:3 na 2 min, presilovky: 1:3, oslabenia: 1:0.

zostavy:

SR: Latkóczy - Mudrák, Golian, Bečár, Kňažko, Nemec, Stacha, Petrovický, Turan - Mrázik, Jellúš, Faith - Chromiak, Kašlík, Slafkovský - Myklucha, Sojka, Jedlička - Kolenič, Eliaš, Jendek

Nemecko: Bugl - Gnyp, Glötzl, Zimmermann, Münzenberger, Raabe - Chrobot, Dubé, Alberg - Peterka, Elias, Stützle - Volek, Henriquez-Morales, Schumacher

V úvode sa hral opatrný hokej, oba tímy hrali pozorne vzadu, s hlavným cieľom neurobiť chybu. Tej prvej sa dopustili mladí Slováci. V 6. min Latkóczy ešte zastavil individuálny prienik Stützleho, no akcia pokračovala a vyvrcholila strelou Gnypa, ktorú tečoval do slovenskej siete Elias, puk sa ešte obtrel o nohu Stützleho - 0:1. Pri následnom vylúčení Mykluchu mohlo byť ešte horšie, no Latkóczy ramenom skvele vyrazil strelu Zimmermanna. Pri tej istej nemeckej presilovke prišla slovenská odpoveď - Mrázik z ofsajdovej situácie, ktorú rozhodcovia nepostrehli, sa dostal poza chrbty dvojice protihráčov k voľnému puku a v oslabení bekhendom prekonal Bugla pomedzi betóny - 1:1. Gól dodal Slovákom sebavedomie a Faith mal v 15. min veľkú možnosť poslať svoj tím do vedenia, zblízka trafil iba Bugla. Hra sa otvorila, v 18. min aktívny Stützle namieril spomedzi kruhov do Latkóczyho, na druhej strane Chromiak z uhla opečiatkoval konštrukciu nemeckej bránky.

Na začiatku druhej tretiny Slováci ustáli nemecký nápor a v 24. min druhýkrát gólovo udreli. Kolenič vysunul do úniku Mykluchu, ktorý zamiešal pred Buglom s pukom a našiel medzeru medzi jeho betónmi - 2:1.

Slovenskej striedačke potom zatrnulo, keď Kňažka zasiahol kolenom Henriquez-Morales a kapitán SR sa v bolestiach zvíjal na ľade, no duel napokon dohral. Ďalšie minúty patrili pohyblivejším Nemcom. Latkóczy skvele zasiahol pri teči Dubého, stihol sa presunúť pri nebezpečnej strele Chrobota, no v 29. min bol už bezmocný po ďalšej drzej akcii Stützleho, po ktorej si puk do vlastnej bránky nešťastne zrazil Bečár. Slovákom potom nevyšli dve presilovky, v tej druhej mohli dokonca aj inkasovať, Peterka v úniku nedotiahol "forsbergovský" blafák. Až tretia početná výhoda v rýchlom slede priniesla hráčom v modrých dresoch gólovú radosť, keď strelu Nemca od modrej čiary šikovne tečoval Mrázik - 3:2. Vzápätí Jendek nevyužil veľkú šancu na zvýšenie náskoku. To ho mohlo mrzieť, pretože po prísnom vylúčení Mrázika Nemci v presilovke vyrovnali po nahodení Gnypa a teči Eliasa.

Slováci mali veľké problémy držať na uzde najväčšiu hviezdu súperovho tímu Stützleho. Nemecký kapitán individuálne vynikal, hýril ofenzívnymi nápadmi a predstavoval neustálu hrozbu pre slovenskú bránku. V úvode tretej tretiny ho fauloval Jendek a jeho tím sa musel opäť brániť v oslabení, ktoré s veľkou námahou prežil. Po vypršaní trestu sa ocitol v tutovke Jendek, ktorý stroskotal na Buglovi, na opačnej strane nevyužil gólovú šancu Peterka. Slováci naďalej nechávali Nemcov tvoriť hru a čakali na jeho prípadné chyby, po ktorých vyrážali do prečíslení. V 57. min mohol rozhodnúť Jedlička, po prihrávke Mykluchu trafil iba Buglov betón. Dve minúty pred koncom tretiny mal však jeho tím šťastie, keď ihneď po vyhratom vyhadzovaní v útočnom pásme trafil Stützle hornú žŕdku. V predĺžení najprv zahodil šancu Faith a následne putoval na trestnú Myklucha, v nemeckej presilovke rozhodol o triumfe Zimmermann.