Ženu trápili studené nohy, jednu jej takmer amputovali: Dôvod problémov zaskočil aj lekárov

Žena mala z ničoho nič od kolena dole neobvykle studené a bledé nohy. Prekvapenie prišlo po zistení, že išlo o znak vzácnej krvnej zrazeniny, kvôli ktorej jej takmer jednu amputovali.

Ako informuje portál Metro, Angie Cross z anglického mesta Preston pociťovala na nohách obrovský chlad a cestou do práce ju počas šoférovania začali pri používaní spojky veľmi bolieť. Problém sa snažila vyriešiť oddychom a spánkom, ale uprostred noci sa žena zobudila na silné bolesti. Zistila, že jej nohy značne zbledli. Vyriešila to tabletkami, ktoré jej zmiernili bolesť, no na druhý deň vedela ledva kráčať.

„Po asi 50-tich metroch som mala veľké bolesti. Môj partner ma zobral do ambulancie a doktor mi povedal, že ďalší deň musím navštíviť svojho všeobecného lekára, aby som dostala urgentné odporúčanie k cievnemu konzultantovi,” uviedla 57-ročná žena. Angie si myslela, že príčinou jej problému s nohami je lyžovačka, ktorú si užívala počas vianočného voľna. Kým čakala na výsledky, jej stav sa začal zhoršovať.

„Pri pohľade na výsledky skenovania videli, že mám aneuryzmu. Nevedeli, prečo sa mi to stalo a nezapadala som do žiadnej zo skupín s vyšším rizikom - nie som diabetik, nikdy som nefajčila, nemám nadváhu - bolo to len tak, z čista jasna,” informovala Angie. V nemocnici jej dokonca povedali, že ju delilo len pár hodín od straty celej končatiny, keďže mala príliš dlho nedostatočný prívod krvi.

„O niekoľko dní som musela podstúpiť bypass tepny. Bola to obrovská operácia a trvalo mi dlhý čas, kým som sa zotavila. Musela som používať chodítko ako podporu pri kráčaní a nemohla som šoférovať približne päť mesiacov,” priznala. Angie stále nie je úplne zotavená, ale podľa jej slov je aj tak šťastný človek, pretože ak by ju vtedy neliečili, mohla skončiť amputáciou. Po tejto skúsenosti začala podporovať kampaň, ktorá šíri povedomie o potrebe starostlivosti o nohy, keďže podľa nej si ľudia neuvedomujú, aké dôležité je dbať aj o svoje nohy či obehový systém.