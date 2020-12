McGregor s partnerkou oznámili radostnú správu: Rodinka sa rozrastie o ďalšieho člena

Írska hviezda MMA, Conor McGregor (32), oznámil na sociálnej sieti, že spolu so snúbenicou Dee Devlinovou (33) čakajú tretie dieťa.

Zápasník vypustil radostnú novinu do sveta na Štedrý deň. Na fotke, ktorú spolu so snúbenicou zverejnili na Instagrame, je pár spolu so svojimi ratolesťami - synom Conorom Juniorom (3) a dcérou Croiou (1) pri vianočnom stromčeku.napísal McGregor k záberu.

Pohlavie dieťatka zatiaľ nie je známe. Dvojica v auguste tohto roku na Instagrame oznámila, že sa budú brať. Pár tvoria od roku 2008.