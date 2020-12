Klopp prehovoril o Salahovi: Je na odchode z Liverpoolu?

Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp ukončil špekulácie o odchode Mohameda Salaha z klubu.

Nemecký kormidelník uistil fanúšikov, že egyptský útočník je spokojný a v blízkej budúcnosti neuvažuje o prestupe.

Médiá začali špekulovať o transfere po tom, ako Salah v rozhovore vyzdvihol španielske kluby Real Madrid a FC Barcelona: "Sú to najlepšie tímy na svete, ktovie čo sa stane v budúcnosti." V tejto súvislosti sa spomínali aj jeho nezhody so Sadiom Manem a celková nespokojnosť v Liverpoole.

Klopp však tieto tvrdenia vyvrátil. "Nerozprávali sme sa spolu o žiadnych ponukách, mali by sme začať kvôli vám ?," opýtal novinárov na tlačovej konferencii. Zároveň poznamenal, že Salah je vo výbornej forme a v červenom drese sa cíti dobre. "Mo má dobrú náladu ako vždy. Ak by ste boli na tréningu, videli by ste, ako sa smeje a užíva si sezónu. Pre novinárov je to síce pekné, písať o interných veciach, ale realita je inde," citovala Kloppa agentúra AFP.