Rázny krok Arca Investments: Na pražskom súde podala návrh na konkurz

Spoločnosť Arca Investments podala na Mestskom súde v Prahe návrh na konkurz a zároveň požiadala súd o povolenie riešiť svoju situáciu reštrukturalizáciou.

Tá zaistí veriteľom najmenej 50 % návratnosť ich pohľadávok, teda výrazne viac ako prípadný konkurz, informovala o tom v stredu spoločnosť na svojej internetovej stránke.

Skupina Arca Capital sa do problémov dostala pre pandémiu ochorenia COVID-19 a s ňou spojené reštrikcie. Reorganizáciu podľa Arcy podporuje aj investičná spoločnosť Blantyre Capital, ktorá sa v októbri s Arcou dohodla na podmienkach dlhodobého financovania.

"Reorganizácia je tým najlepším riešením predovšetkým pre našich nezaistených veriteľov. Tí vďaka nej získajú späť najmenej polovicu hodnoty svojich pohľadávok. Verím, že to vo finále bude ešte viac," uviedol väčšinový akcionár Arcy Rastislav Velič.

Pokiaľ súd reštrukturalizáciu povolí, bude mať spoločnosť 120 dní na predloženie reštrukturalizačného plánu. Podľa Veliča by mala vzniknúť menšia, no zdravšia a rýchlejšie rastúca firma. Arca Investments uviedla, že podala insolvenčný návrh v Českej republike preto, lebo ide o miesto stretu hlavných záujmov spoločnosti. To je rozhodujúce pre určenie súdu.