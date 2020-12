Ako byť fit aj počas lockdownu? S týmito vychytávkami od Huawei je to hračka

Aj vy ste si ešte na začiatku roka sľúbili, že zmeníte životný štýl, spevníte postavu, prípadne vylepšíte svoju kondíciu? Zasiahla však vyššia moc a vaše plány skomplikovala pandémia.

Posilňovne sú priebežne zatvárané a pevná vôľa nie je zďaleka taká pevná ako ruka osobného trénera. Rok je za nami, ďalšie predsavzatia pre nami a vy ste na tom stále rovnako? Zachrániť vás môžu smarthodinky v kombinácií so špičkovými slúchadlami, ktoré budú vašim koučom, takže vysnívaný cieľ dosiahnete aj v pohodlí domova. Ako na to? Tu je niekoľko tipov:

Upravte stravu

Nie nadarmo sa hovorí, že tehličky sa formujú v kuchyni. Dlhší pobyt doma môže viesť k nesprávnym stravovacím návykom, pretože častejšie navštevujeme chladničku a jedením zaháňame nudu. O sviatočnom období s nespočetnými pokušeniami ani nehovoriac. Preto odolávajte a nezabudnite, že strava má byť v rovnováhe s aktuálnou úrovňou fyzickej aktivity. Príjem kalórií si jednoducho zaznamenáte do šikovnej aplikácie Huawei Health, výdaj vám odmerajú smart hodinky Huawei Watch Fit a automaticky doplnia do appky. Tá zároveň vyhodnotí údaje počas dňa. Pomôcť môže aj skvelá funkcia vo vybraných Huawei smartfónoch: vďaka nej len na základe fotografie jedla dokáže umelá inteligencia odhadnúť jeho kalorickú hodnotu.

Otvoriť galériu Zdroj: Huawei

Všetko pre kondíciu

Ak nemáte trénera pri sebe fyzicky, využite prvé inteligentné hodinky Huawei Watch Fit, ktoré podporujú animovaného osobného trénera. Ide o 12 animovaných tréningových kurzov a 44 ukážok držania tela, a to bez potreby prepojenia so smartfónom či iným zariadením. Silový tréning, brušné tréningy a ďalšie cviky môžete s hodinkami cvičiť doma, aj keď nemáte poruke odborníka. Pravidelné upozornenia navyše pripomínajú aktivitu a vyzývajú k pohybu.

Doprajte si kvalitný spánok

Spánok je potrebný nielen pre odpočinok, ale aj pre chudnutie. Odporúča sa aspoň 7-8 hodín. Jeho nedostatok môže zvýšiť riziko srdcových chorôb, obličiek, vysokého krvného tlaku, cukrovky, mozgovej príhody alebo dokonca obezity. Najmodernejšie smart hodinky majú funkcie na monitorovanie spánku, poskytujú údaje o kvalite spánku s analýzou položiek, vrátane trvania spánku v noci, pomeru hlbokého a ľahkého spánku, rýchleho spánku, pohybov očí, doby trvania hlbokého spánku, počtu prebudení, kvality dýchania a návrhov na zlepšenie kvality spánku.

Otvoriť galériu Zdroj: Huawei

Lepšie sledovanie zdravia

Čoraz viac pozornosti venujeme údajom o zdravotnom stave. Aktuálny najlepšie smart hodinky od Huawei, Watch GT 2 Pro, majú výrazne vylepšené schopnosti monitorovania zdravia. Sledovanie srdcového rytmu je omnoho presnejšie, hodinky tiež podporujú monitorovanie srdcového rytmu v reálnom čase, či už pri behu, plávaní alebo inom športe. Upozorňujú na vysoký srdcový tep, najvyššiu dosiahnutú absorpciu kyslíka, čas na zotavenie a mnoho iného. Upozorňujú na abnormálny srdcový rytmus, majú funkciu celodenného sledovania stresu a detekciu saturácie krvi kyslíkom (SpO2).

Otvoriť galériu Zdroj: Huawei

Zmeňte prostredie

Keď vám už tréningy doma prídu stereotypné, zmeňte prostredie. Prospeje to nielen vášmu telu, ale aj hlave. Či sa vyberiete na čerstvý vzduch na bicykli, zabehať si, alebo sa pôjdete len prejsť – každý krok sa počíta. Svetoví tréneri odporúčajú ako základ akéhokoľvek fit programu prejsť denne aspoň 10 000 krokov. Spoločnosť vám pri tom budú robiť Huawei FreeBuds Pro. Sú to prvé slúchadlá s inteligentným dynamickým potlačením hluku na svete. Už samotný dizajn minimalizuje vonkajší hluk - ich konštrukcia odolná proti vetru nemá takmer žiadne otvory, ktorými by mohol zvuk preniknúť dovnútra ucha. To znamená, že odhlučnenie funguje aj v situáciách, v ktorých vnímame dynamický hluk – teda pri už spomínaných pohybových aktivitách. Keď k tomu prirátame jednoduché ovládanie a výbornú kvalitu zvuku, výsledkom je ideálny spoločník na spríjemnenie pohybových aktivít.