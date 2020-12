Rafael sekerou zabil mladú matku troch detí: Šialený dôvod!

Ohavné zverstvo! Muž chladnokrvne zavraždil matku troch detí. To ale nie je všetko.

Rafael Castillo (26) z amerického Texasu sa dopustil brutálneho činu. Na rukách má krv 31-ročnej Nicole Perry. Zabil ju tým najdesivejším spôsobom.

Ako informuje britský denník Metro, Rafael a Nicole sa drsne pohádali, dôvodom malo byť to, že Nicole začala urážať svojho snúbenca, ktorý bol zároveň Rafaelov kamarát. Rafaela malo nahnevať, že sa vysmievala jeho blízkemu priateľovi. Muž sa tak rozzúril, že začal Nicole biť sekerou. V ohavnostiach však zašiel ešte ďalej. Násilník žene zviazal ruky a nohy a napokon jej všetky končatiny odsekol. Ako sa sám pred vyšetrovateľom priznal, následne končatiny odložil do hrnca na varenie. Vražde sa mal prizerať aj Nicolin priateľ, pričom sa mu mal Rafael vyhrážať so zbraňou v ruke, že ho zabije. Ďalší priateľ mu mal nakoniec pomôcť zbaviť sa zohaveného tela obete. Zvyšné časti tela porozhadzoval po okolí.

Telo ženy o pár hodín neskôr objavili zamestnanci verejnoprospešných prác a ihneď privolali políciu. Rafael je obžalovaný z vraždy a na súdne pojednávanie čaká vo väzbe.