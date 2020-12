Školákom sa začínajú vianočné prázdniny: Ako dlho budú doma a čo bude nasledovať potom?

Školákom na základných a stredných školách sa v pondelok začínajú vianočné prázdniny. Pôvodne sa mali začať až v stredu 23. decembra, avšak z dôvodu zlého vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku sa ich termín posunul.

Zimné prázdniny potrvajú do 8. januára, školáci by sa mali k vyučovaniu vrátiť 11. januára 2021. Školy a školské zariadenia budú pri otváraní tried a návrate k prezenčnej výučbe postupovať podľa epidemiologickej situácie vo svojom regióne. Pravidlá zaradenia regiónu do jednotlivých stupňov ostražitosti a varovania podľa epidemiologickej situácie upravuje "COVID automat" Ministerstva zdravotníctva SR.

V súvislosti s otvorením škôl podľa uvedených pravidiel sa už v tomto roku očakáva od škôl a školských zariadení prieskum záujmu o testovanie medzi rodičmi žiakov a nahlásenie počtu požadovaných testov tak, aby príslušné okresné úrady mohli zabezpečiť pre testovacie odberové miesta dostatok antigénových testov. Odporúčaný termín testovania je 7. až 9. januára.

V materských školách sa v termíne od 21. decembra do 8. januára prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.