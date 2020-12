Ariana Grande oznámila radostnú novinku: Je zasnúbená! Kto je jej nastávajúci?

Žiari šťastím! Americká speváčka Ariana Grande (27) sa bude vydávať. Zasnúbená je už druhýkrát, dotiahne to tentokrát do úplného konca?

Ako píše Usa Today, 27-ročná umelkyňa sa plánuje vydať za realitného makléra Daltona Gomeza. Ariana uverejnila túto radostnú správu na sociálnej sieti. O chvíľu sa dočkali pozitívnych reakcií.

"Gratulujem týmto dvom úžasným dušiam. Ari, milujeme ťa a nemôžeme byť za teba šťastnejší. Dalton, si šťastný muž," napísal Scooter Braun.

"Som za vás tak šťastná!!" reagovala modelka Hailey Bieber, manželka známeho speváka Justina Biebera.

Prvá zmienka o ich vzťahu vyšla na povrch ešte v marci tohto roku. V minulosti bola Ariana grande zasnúbená s komikom Petom Davidsonom. Láska medzi nimi rýchlo vzplanula a prijala žiadosť o roku len dva týždne po tom, čo priznali svoje partnerstvo. Zásnuby napokon zrušili v roku 2018. Ariane to dalo aspoň množstvo inšpirácie, a tak vznikol jej hit "thank u, next". Nezabudla v ňom spomenúť aj svojich ďalších ex.