Chystá sa výmena na poste premiéra!? Čo si o tom myslia Matovičovi poslanci a jednoznačný pohľad politológa

V poslaneckom klube OĽaNO by si vedeli vybrať človeka, ktorý by nahradil v kresle premiéra Igora Matoviča (47).

Vyhlásil to šéf klubu Michal Šipoš (38) s tým, že ktokoľvek zo súčasných ministrov hnutia by sa na pozícii predsedu vlády uplatnil, ale špekulovať o tom je zatiaľ predčasné. Jeho slová ihneď vyvolali búrlivé reakcie verejnosti, ale aj otázky o reálnosti výmeny premiéra. Nový Čas zisťoval, čo si o úvahách o novom človeku na čele vlády myslia Matovičovi poslanci. Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Podľa šéfa poslancov Obyčajných ľudí Michal Šipoša by sa pri prípadnej rekonštrukcii vlády dal nájsť človek, ktorý by bol schopný zastávať funkciu premiéra. „Máme siedmich ministrov. Z nich by sa určite dalo vybrať človeka, ktorý by dokázal zastávať pozíciu premiéra. V momentálnej situácii by som však nešiel do nejakých špekulácií,“ vyhlásil Šipoš a doplnil, že predseda vlády Igor Matovič má podporu klubu hnutia OĽaNO.

„Ak by k tomu malo niekedy dôjsť, prvé úvahy by sme riešili na našom predsedníctve, následne na našom poslaneckom klube,“ uviedol šéf klubu s tým, že premiér by mohol na niektoré veci reagovať inak. Dodal však, že s provokovaním nezačína Matovič, len reaguje na útoky.

Kritika Matoviča od zákonodarcov

Podľa Šipoša nehrozí ani to, že by Matovič cez vianočné sviatky podal demisiu. „Zatiaľ to takto nevidím,“ reagoval. Koaliční lídri, ale aj najvyšší ústavní činitelia by si mali podľa neho vysvetľovať veci za zatvorenými dverami a nezaťažovať verejnosť spormi.

Komunikáciu medzi koaličnými lídrami označil Šipoš za najväčšie zlyhanie tejto vlády. Verejná výzva prezidentky Zuzany Čaputovej, aby premiér odovzdal manažovanie koronakrízy niekomu inému, nebola podľa neho férová.

Od poslancov Šipoš neregistruje výzvy na Matovičovu demisiu. „Samozrejme, že keď sedíme spolu na klube, určite mu poslanci povedia, čo sa im nepáči, čo by mohol urobiť lepšie. Debata je úplne otvorená,“ zhodnotil.

Mal som tu uťať

Po tom, čo sa jeho slová o možnej alternatíve k Matovičovi ako premiérovi dostali do mediálneho prestoru a do uší verejnosti, Šipoš už korigoval svoje vyhlásenie. „Jasne som odpovedal, že sú to špekulácie a je to vylúčené. Možno som to tu mal uťať, ale áno, odpovedal som aj na otázku, čo by bolo potom, či má OĽaNO vo svojich radoch niekoho, kto by ho mohol nahradiť,“ vykrúcal sa v statuse na sociálnej sieti.





Čo si o možnej výmene myslia Matovičovi poslanci?

Juraj Krúpa (43)

- Po prvé, všetci stojíme za Igorom Matovičom. Po druhé, ak by náhodou, veď všetko je možné, tak určite sú ľudia, ktorí sú schopní takúto funkciu zastávať.

Kristián Čekovský (29)

- Hnutie OĽaNO má viac ľudí, ktorí sú schopní viesť Slovensko dopredu. V tejto chvíli je predčasné špekulovať nad tým, kto by to mohol byť, pretože premiér má vďaka svojmu nasadeniu a vďaka dobrým výsledkom v boji s pandémiou aj proti korupcii naďalej plnú podporu.

Juraj Gyimesi (40)

- Je to nereálne. Neviem, v akom kontexte to povedal pán predseda poslaneckého klubu, ale nikdy takáto diskusia na poslaneckom klube, ale ani mimo neprebehla. O výmene premiéra nieže neuvažujeme, ale všetci v poslaneckom klube za ním na 100 % stojíme.

Lukáš Kyselica (43)

- Absolútne sa o tom nebavíme. Premiér má našu plnú podporu a možno je to celé vytrhnuté z kontextu.

Romana Tabák (29)

- Igor Matovič má našu plnú podporu ako premiér SR. Všetko ostatné sú len dohady a špekulácie médií.

Mária Šofranko (50)

- O výmene na poste premiéra sme sa doposiaľ nikdy nerozprávali. Celý klub OĽaNO plne stojíme za premiérom.

Jozef Pročko (55)

- Ja som číslo dva (smiech). Veľa ľudí by vedelo viesť túto krajinu. Dôležité je, aby mali to čo má Igor Matovič. To je morálne a absolútne čestné vedenie krajiny.

Anna Záborská (72)

- Výmena na poste premiéra nie je aktuálna, a preto odpovede na všetky ostatné otázky by boli čisto hypotetické.

Odísť by musel sám Otvoriť galériu Grigorij Mesežnikov, politológ Zdroj: anc

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Zatiaľ som nespozoroval, že by v samotnom OĽaNO boli úvahy o výmene Igora Matoviča. V koalícii sa však už objavilo zopár takých náznakov a návrhov. Všeličo sa môže udiať, teoreticky sa to nedá vylúčiť. Oni sú dominantnou stranou v parlamente a takáto strana musí mať viac kandidátov na rôzne pozície. Nezdá sa mi, že sa niekto v strane postaví Matovičovi, ale je predstaviteľné, že on sám sa tak rozhodne. Veď už niekoľkokrát naznačil, že toto nie je niečo, o čom sníval.