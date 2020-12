Celebritní Mikuláš a Mikuláška: Viete, kto sa ukrýva v kostýmoch?

Vianočné sviatky sú za dverami a napriek tomu, že budú iné ako tie predchádzajúce, väčšinu ľudí dobrá nálada napriek tomu neopúšťa ani v tejto ťažkej dobe.

Príkladom je aj komička Evelyn (30), ktorá sa dala nahovoriť na účinkovanie v nedávnom markizáckom programe. Preoblečená ako sexi Mikuláška však nebola sama. Spoločnosť jej totiž robil známy moderátor, ktorý v kostýme nabral poriadnych pár kíl. Spoznali by ste pod dokonalým kostýmom s tučným pupkom fitnesáka Martina Šmahela (38)? „Žienka, si rada, že som sa na to dal a vydržal?“ pýtal sa Martin kamošky Evelyn, ktorej to veľmi pristalo.