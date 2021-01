Legendárnu rozprávku natočili pred takmer 57 rokmi: Zaujímavosti, ktoré ste o Mrázikovi určite nevedeli

Je neodmysliteľnou súčasťou našich televíznych Vianoc.

Bodrý a spravodlivý Mrázik, dobrosrdečná Nastenka, škaredá Marfa, samoľúby Ivan či popletená a škriepna Baba Jaga bavia už celé generácie divákov. Klasická sovietska rozprávka Mrázik bola v krajine svojho vzniku prijatá vlažne, no herci, ktorí sa v nej objavili, sa aj napriek tomu stali hviezdami.

Hlášky z filmu zľudoveli a za to, že sa každý rok môžeme tešiť z rozprávkového kúzla, vďačíme šťastnej náhode a… Babe Jage. Nakrútený materiál totiž takmer zničila potopa v kotolni a filmové kotúče v poslednej chvíli zachránil herec Georgij Milliar († 89).

Keďže v marci 1964 nebol v okolí Moskvy žiadny sneh, filmový štáb sa vypravil za polárny kruh, kde o túto dôležitú zimnú rozprávkovú rekvizitu nebola núdza. Práve v malom mestečku Olenegorsk na polostrove Kola nakrúcal režisér Alexandr Rou († 67) v poradí svoju už desiatu rozprávku.

„Blízko tohto mesta je nádherný les, sneh tam vydrží dlho a zároveň tam svieti slnko. To nás zlákalo,“ vysvetlil svoje rozhodnutie režisér kultovej rozprávky. O jej záchranu sa pritom značne zaslúžil jeho najlepší kamarát, ktorému Rou zveril úlohu Baby Jagy.



Vodka za záchranu

Do konca nakrúcania zostával už len týždeň. Filmové kotúče s natočeným materiálom boli ako obvykle zabalené do vriec a uložené v suteréne dvojpodlažného domu, kde býval režisér i zopár ďalších filmárov. Ako spomínal druhý kameraman snímky Vladimir Okunev, väčšinu práce už mali za sebou a filmový štáb sa vybral do lesa urobiť už len zopár menších scén.

„Zrazu však vidíme svoju domácu, ako k nám uteká a kričí: ‚Chlapi, poponáhľajte sa! Prasklo nám potrubie! Kotolňu aj s vašimi filmami zaplavilo!‘ Okamžite sme sa rozbehli k autu,“ povedal Okunev. No mysľou im prebehla myšlienka, že už nič nezmôžu, že celá ich práca, celý film je zničený a že to je jednoducho koniec. Kým sa stihli vrátiť do domu, v suteréne už bolo plno vody.

Na nádvorí v snehu však už ležali škatule s kotúčmi a Milliar, ktorý sa v ten deň nezúčastnil na natáčaní, celý mokrý, len v trenírkach a bosý vynášal zo zatopeného suterénu poslednú škatuľu. Keď ho totiž so správou o prasknutom potrubí zobudila domáca, utekal, čo mu sily stačili, rovno z postele.

Vonku bolo mínus 20 stupňov a voda v suteréne mu siahala takmer až po pás. „Napriek tomu, že bol zmrznutý a triasol sa ako osika, bol šťastný, že sa mu to podarilo,“ prezradila kostymérka, ktorá mu pomáhala so záchranou legendárnej rozprávky s tým, že herec napriek silnému mrazu neochorel. Režisér mu však vtedy dovolil naliať celý pohár vodky, aby sa zohrial.





30-stupňové mrazy

Nebolo to však prvý raz, keď Georgij Milliar riskoval pre film svoje zdravie. Prezlečený do kostýmu Baby Jagy vládal nakrúcať scény niekoľko hodín v kuse aj v 30-stupňových mrazoch. Každé ráno cvičil s dlhou palicou, ktorú otáčal okolo krku, pásu aj medzi nohami. „Čo to robíš?“ pýtali sa ho kolegovia.

„Niečo užitočné pre mozog,“ žartoval Milliar. A keď všetci videli, ako bravúrne Baba Jaga narába v Mrázikovi s metlou, pochopili, že to nerobil len tak pre zábavu. Pre svoju rolu Milliar išiel z extrému do extrému. V zime sa po pľaci producíroval len v zdrapoch látky, inokedy sa horúčavách zasa kĺzal z pece dolu žľabom neuveriteľných 25-krát po sebe, až kým režisér nepovedal: „Stop!“ Povráva sa, že Milliar si vtedy doslova spálil zadok.

Ani on však nebol ideálny. Rád si totiž vypil. Preto sa Alexandr Rou vždy postaral o to, aby mu nikto nenalial žiadny alkohol. Lenže herec bol veľmi obľúbený a nikto mu nedokázal povedať nie. Milliar očaril predavačku z pojazdnej predajne potravín, s ktorou spoločne vymysleli fígeľ.

Vždy, keď prišiel do obchodíku, mal so sebou smaltovanú kanvicu na mlieko, do ktorej predavačka najprv schovala fľašu vodky a zvyšok doliala mliekom. A režisér sa nestačil čudovať, prečo je Baba Jaga tak často pod parou! Ešteže Milliar bol veľmi disciplinovaný a aj napriek svojej záľube v alkohole nikdy neohrozil nakrúcanie.





Životná rola

Aj keď nikdy nebol hercom hlavných úloh, účinkoval vo vyše 120 filmoch a takmer vždy stvárňoval všakovakú rozprávkovú chamraď a čudné vtipné bytosti. Jeho najznámejšou postavou však bola bez pochýb Baba Jaga. „Nie je to úloha pre ženu. Ktorá herečka sa dá do­brovoľne zohaviť? Len čo sa otočíš, domaľuje si mihalnice alebo použije rúž. Okrem toho, muž v sukni vyzerá hrozivo. Aj po fyzickej stránke je to náročné. A ja vydržím,“ argumentoval Milliar na kastingu.

Vo svojej postave dokázal namiešať ten správny koktail ohavnosti i humoru. Dokonca sám navrhol kostým a vymyslel hlášky ako napríklad: „K Ivanovi chrbtom, k lesu čelom!“ alebo: „Čo ste to za mládež, čo vás v tej škole učia!“ Svoj obraz doviedol k dokonalosti aj tým, že dokázal vystrúhať kopec smiešnych grimás. Aj preto ho, rovnako ako nezabudnuteľného francúzskeho Louisa de Funèsa, volali „kráľom grimás“.





Svadba po šesťdesiatke Otvoriť galériu Škrata: Milliar tvrdil, že Babu Jagu môže stvárňovať len muž, lebo žena by sa nedala zohaviť. Zdroj: Film Mrázik

Kým jeho virtuózne stvárnenie Baby Jagy vyvolávalo u divákov úsmevy, život Georgija Milliara bol plný bolesti a smútku. Kvôli vtedajšiemu režimu v Sovietskom zväze totiž musel skrývať svoj aristokratický pôvod. Syn dcéry majiteľa zlatých baní Elizavety Žuravljevovej a francúzskeho inžiniera Franza de Mille, Georgij mal šťastné detstvo s guvernantkami, vďaka ktorým plynulo ovládal francúzštinu, angličtinu a nemčinu, hral na niekoľko hudobných nástrojov, rozvíjal svoje výtvarné nadanie a pričuchol aj k herectvu.

Revolúcia v roku 1917 však zámožnú rodinu pripravila o všetko. Z obrovského majetku im ostala len malá izbička v moskovskom byte, ktorý sa premenil na komunálku. Budúca najznámejšia Baba Jaga musela zmeniť doklady, z Georgijovho mena vyškrtli nežiaducu buržoáznu predponu „de“, a tak vzniklo poruštené priezvisko Milliar. Jemne sa upravil aj jeho životopis, v ktorom herec napísal, že pochádza z úradníckej rodiny a jazyky neovláda.

Problémy mal aj pre svoju údajne netradičnú sexuálnu orientáciu, kvôli čomu mu dokonca hrozilo väzenie. Preto sa situácie chopil Rou, ktorý našiel pre kamaráta vhodnú nevestu. „Ale choďte, už nepotrebujem žiadneho muža,“ odpovedala na žiadosť o ruku hercova osamelá 60-ročná suseda. „Nie som muž, som Baba Jaga,“ odvrkol jej vtedy 65-ročný Milliar, ale svadba napokon bola. Konala sa však priamo na pľaci počas nakrúcania rozprávky Krásna Varvara.

V manželskom zväzku táto dvojica zotrvala až do jeho smrti 4. júna 1993. Uznania s titulom Národný umelec sa dočkal až keď mal 85 rokov. Zomrel len štyri mesiace pred svojou deväťdesiatkou a aj to bol ešte stále pomerne čulý. Do poslednej chvíle nakrúcal filmy a plánoval veľkú oslavu.

Toto ste o Mrázikovi určite nevedeli

Rozprávka sa nakrúcala za polárnym kruhom v meste Olenegorsk blízko Murmanska.

Zima tu zvykne trvať viac ako pol roka s teplotou nižšou ako -25 °C.

Prvý natáčací deň pripadol na 13. marca 1964.

Herci počas nakrúcania doslova trpeli. Točilo sa v neľudských podmienkach, takže denne mrzli, prepadávali sa do snehových závejov, v lete sa zase niektorí museli kúpať v rybníku plnom pijavíc.

Pre filmové zvieratá: medvedicu Maňu, psíky, vtáky, prasiatko, mačky a kone museli na nádvorí mestského hotela, v ktorom bývali herci, vybudovať akúsi mini zoo.

Lesných zbojníkov si zahrali miestni športovci a nadšenci.

Za jeden natáčací deň komparzisti dostávali tri ruble, čo boli celkom slušné peniaze.

Baba Jaga mala dve chalúpky na stračej nôžke. Drevená, v ktorej Ivan nasadol na lopatu, sa dávala do pohybu pomocou špeciálnych pák. Druhá, ktorá vo filme iba „tancovala“, bola zostrojená z polyuretánovej peny.

Georgij Milliar († 89) stvárnil nielen Babu Jagu, ale aj jedného zo zbojníkov. Nadaboval aj kohútika Jarabáčika, ktorý na začiatku príbehu pomohol Nastenke.

Režisér Alexandr Rou získal za Mrázika cenu Zlatého leva v Benátkach, v USA sa rozprávka dostala do rebríčka sto najhorších filmov všetkých čias. Režisérovi Stevenovi Spielbergovi však údajne zobrala dych.

Slovenská Baba Jaga

Svoje hlasy najznámejšej sovietskej Babe Jage prepožičali dvaja slovenskí herci. V staršom dabingu to bol Ondrej Jariabek († 79), ktorého si skôr narodení pamätajú najmä ako sváka Ondra. Neskôr ju nahovoril svojím typickým hlasom obľúbený herec Ivan Letko (86). Odvtedy ho kolegovia úsmevne nazývajú najlepšou Babou Jagou na Slovensku.

„Mal som rešpekt pred tou postavou. Bol som krátko v Bratislave po 10-ročnom angažmáne v Martine. S dabingom som teda nemal skúsenosti. Prvé skúšky však dopadli dobre, dokonca ma režisér pochválil. Veľmi rýchlo som si ozrejmil hlasovú dispozíciu a s Babou Jagou som bol ´zadobre,, spomína dnes Letko, ktorý si však neskôr polepšil. Na Novej scéne totiž stvárnil dobráckeho Mrázika. Divadlo rozprávkový muzikál od roku 2008 s veľkým úspechom uvádzalo štyri sezóny a odohralo sa 74 repríz.