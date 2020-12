Snehobiele sviatočné dobroty: Budú ozdobou vášho slávnostne prestretého stola

Nie všade sa plní sen o zasnežených Vianociach, ale nahradia nám ho tieto snehobiele dobroty, ktoré sa stanú ozdobou sviatočne prestretého stola.

Perníkové guľky v bielej čokoláde Otvoriť galériu Perníkové guľky v bielej čokoláde Zdroj: Getty images

100 g perníka na strúhanie

2 PL rumu alebo griotky

50 g mletých sušienok alebo piškót

trochu lekváru na zahustenie

200 g bielej cukrárskej polevy

1. Perník dáme do misky. Rozdrvené sušienky (piškóty) prelejeme rumom či griotkou a necháme 10 minút stáť. Potom ich pomocou lekváru spojíme tak, aby vznikla hustá zmes.

2. Stuhnuté guľky napichujeme na špajľu a ponárame do rozpustenej bielej polevy. Opatrne ich ukladáme naspäť na plech s papierom na pečenie. Keď poleva stuhne, môžeme guľôčky ozdobiť tmavou čokoládou.

Linecké s bielou čokoládou Otvoriť galériu Linecké s bielou čokoládou Zdroj: Getty images

280 g hladkej múky

90 g práškového cukru

4 g kypriaceho prášku

140 g masla

1 vanilkový cukor

2 žĺtka

Na plnku:

100 g rozpustenej bielej čokolády

200 g mascarpone

1. V miske premiešame múku, kypriaci prášok a práškový cukor, pridáme maslo a vanilkový cukor a začneme miešať. Po chvíli pridáme žĺtka a miesime, kým nevznikne krehké cesto.

2. Cesto zabalíme do fólie a necháme hodinu v chladničke. Potom ho vyvaľkáme na hrúbku 0,5 cm a vykrajujeme plné tvary aj tvary s dierkami. Koláčiky ukladáme na plech vyložený papierom na pečenie a dáme na 15 minút do rúry vyhriatej na 180 ° C.

3. Po upečení ich necháme úplne vychladnúť a lepíme k sebe krémom pripraveným z rozpustenej bielej čokolády a mascarpone. Komu sa zdá krém málo sladký, pridá práškový cukor.

Vianočný ovocný koláč Otvoriť galériu Vianočný ovocný koláč Zdroj: Getty images

Na cesto:

150 g sušených marhúľ

150 g hrozienok

150 g brusníc

3 PL brandy alebo rumu

170 g mäkkého masla

150 g trstinového cukru

180 g hladkej múky

4 vajcia

150 g ríbezlí (mrazené)

Na ozdobenie

2 PL marhuľového lekváru

1 balenie marcipánu

1 balenie bielej fondánovej hmoty

1. Nakrájané marhule, hrozienka a brusnice dáme do misky, pokvapkáme alkoholom a necháme aspoň 2 hodiny stáť. V inej mise vyšľaháme nahladko maslo s cukrom. Pridáme múku, vajcia, ríbezle a dôkladne premiešame. Cesto preložíme do plechu vystlaného papierom na pečenie a pri 150 °C pečieme 60 minút.

2. Koláč necháme vychladnúť a potom ho potrieme 1 PL lekváru. Na ozdobu vyvaľkáme marcipán do kruhu s priemerom koláča a prenesieme ho na jeho povrch. Marcipán potrieme 1 PL lekváru, fondán vyvaľkáme do kruhu a nanesieme na povrch koláča, ktorý ľubovoľne dozdobíme.