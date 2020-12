Vlhová je po skvelom umiestnení v super-G spokojná: Dala som do toho všetko

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) dosiahla svoj druhý najlepší výsledok v kariére v super-G Svetového pohára.

Vo francúzskom stredisku Val d'Isere obsadila šieste miesto, keď za víťaznou Češkou Ester Ledeckou zaostala o 84 stotín sekundy. Vlhová vyrazila na trať s číslom desať a najmä v prvej polovici držala krok s najväčšími favoritkami. Ešte na druhom medzičase bola štvrtá.

"Samozrejme, som spokojná a veľmi šťasťná, že sa mi podarilo opäť útočiť na tie najvyššie priečky," povedala pre RTVS. "Som veľmi spokojná sama so sebou, ako som išla, aj keď som trochu stratila v strednej pasáži. Ale nakoniec je to šieste miesto a veľmi sa teším, pretože to nebolo vôbec jednoduché a musela som veľmi bojovať, aj po mentálnej stránke. Po dvoch zjazdoch som sa totiž necítila úplne najlepšie. Dala som do toho všetko a môžem byť veľmi spokojná."



spokojne konštatovala Vlhová, ktorá si v nasledujúcich dňoch plánuje najmä oddýchnuť. Najbližšie preteky ju čakajú po vianočných sviatkoch v rakúskom Semmeringu, kde pôjde obrovský slalom a slalom (28. a 29. decembra). "Teraz cestujeme do talianskeho Vipitena, kde strávim Vianoce., lebo ďalšie preteky v Semmeringu sú za rohom."