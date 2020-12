Hromadná nehoda pri Košiciach: Zrážku 5 áut neprežil Zemplínčan († 53)

Hromadná nehoda na diaľnici D1 neďaleko Košíc, ku ktorej došlo v neskorších hodinách v piatok večer, mala fatálne následky.

Zrážka viacerých áut si vyžiadala jednu obeť a aj niekoľko zranených. Podľa zistení Nového Času na ceste pri obci Budimír zomrel muž († 53) zo Zemplína.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

K nehode došlo pri zjazde do Budimíra, pričom sa zrazilo až 5 áut. Záchranári na mieste ošetrili dvoch pacientov. Ženu s podozrením na zlomeninu rebier previezli do nemocnice. „Štvrtá osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedol hovorca košických záchranárov Viktor Wurm. Podľa našich informácií malo ísť o 53-ročného muža zo Zemplína, ktorý šoféroval VW Passat. Ako uviedla policajná hovorkyňa Jana Mésarová, tento vodič ostal zakliesnený medzi vozidlami. Príčinu a mieru zavinenia tejto dopravnej nehody polícia stále vyšetruje. „Viac napovie až ďalšie skúmanie aj za účasti znalca,“ doplnila Mésarová s tým, že prítomnosť alkoholu u 4 vodičov preukázaná nebola. U nebohého muža sa to bude zisťovať pri pitve. Odhadovaná škoda na autách je 63-tisíc €.