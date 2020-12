Skvelý rok pre Lexus – zasypávajú ho oceneniami

Britský Lexus zosumarizoval svoje úspechy v tohtoročných rebríčkoch, súťažiach a prieskumoch spokojnosti zákazníkov. Jeho zbierka sa zatiaľ rozrástla o 14 ocenení. Získal najvyššie ocenenia v prieskumoch spokojnosti zákazníkov, v hodnotení najlepších modelov, v spoľahlivosti, službách v autosalónoch a v prieskumoch ekologických automobilov.

V prieskume spokojnosti zákazníkov Honest John Satisfaction Index získal Lexus hlavnú cenu Best Car Brand aj prvé miesto v kategórii spoľahlivosti. Rebríček zostavili na základe údajov od 10-tisíc vlastníkov automobilov, ktorí hodnotili svoje autá z hľadiska spoľahlivosti, jazdného komfortu, spotreby paliva, praktickosti a výkonu.

Japonská značka sa umiestnila na prvom mieste aj v prieskume spokojnosti Auto Express 2020 Driver Power Survey. Prieskum vychádzal z názorov tisícov vodičov, ktorí si kúpili nové auto v priebehu posledného roku.

RX, IS, CT i NX – najlepšie modely

Časopis Auto Express ocenil tri modely Lexus v prieskume Driver Power Survey. Prvé miesta vo svojich kategóriách získali hatchback CT (najlepší prémiový kompakt), sedan IS (najlepšie auto strednej veľkosti) a SUV RX (najlepší samonabíjací hybrid).

V britských prieskumoch a rebríčkoch boli vyzdvihované najmä dve veľké prednosti vozidiel Lexus, jednoznačne spájané s touto značkou – spoľahlivosť a ekológia. Lexus zvíťazil v štyroch rôznych rebríčkoch spoľahlivosti vrátane prieskumov časopisov „Which Car?“ a „What car?“. Uznávaný mesačník Business Car Awards ocenil Lexus a Toyotu titulom ekologického výrobcu roka (Green Fleet Manufacturer of the Year). Táto kategória vznikla v roku 2019 a obe japonské značky ju v ročníku 2020 vyhrali už po druhýkrát. Lexus Fleet Sales zaznamenala rastúci záujem zákazníkov o hybridné automobily pre ich environmentálny prínos a nízke prevádzkové náklady.

Prednosti hybridného Lexusu NX boli ocenené v súťaži Auto Trader New Car Awards v kategórii Best Hybrid Car. Ceny boli udelené na základe názorov 181-tisíc vodičov.

Vzorová sieť predajní

Lexus dokazuje aj vo svojich showroomoch, že je prémiovou značkou. Vysokú úroveň služieb v britskej sieti predajní značky potvrdzujú až tri rôzne rebríčky. V prieskume Auto Express Driver Power vyhrali showroomy Lexus v tomto roku už po štvrtýkrát za sebou – spokojnosť zákazníkov s obsluhou sa premietla do výsledku 93,42 %. V prieskume časopisu What Car? Servicing Satisfaction Survey získala značka ešte vyššie hodnotenie – 94,1 %. Lexus zvíťazil aj v prieskume National Franchised Dealers Association, ktorá hodnotila kvalitu služieb v maloobchodných sieťach aj u fleetových predajcov.