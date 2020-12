Nechutné! Ženy sa mu zverili do rúk a trpko na to doplatili: Neuveríte, čoho bol tento doktor schopný

Toto je snáď vtip! Doktor Philip Peven (104) daroval svoje spermie stovkám žien. Niektoré o tom vôbec nevedeli.

Ako píše Daily Mail, doktor z Michiganu mohol počas svojej 40-ročnej kariéry oplodniť množstvo žien. Bizarný prípad sa stal známy po tom, ako žena Jaime Hall (61) objavila spojitosť medzi ňou a Pevenom. Bol to totiž jej biologický otec. Pri nej to však nekončí. Spoločnú DNA majú s daným odborníkom aj jej ďalší piati súrodenci. Jaime neváhala konať.

Po šokujúcom zistení sa stretla v roku 2019 s mužom, ktorý ju stvoril. Peven priznal, že v minulosti použil vlastné spermie na oplodnenie jej matky. Tá si myslela spolu so svojím manželom, že darca bol ich rodinný priateľ. Ani len netušili, čo mal doktor v skutočnosti za ľubom. V tom období pracoval Philip ako gynekológ a pôrodník v Detroite.

Jamie sa rozhodla navštíviť s jej nevlastnou sestrou Lynn Pevena. Z úspešného doktora bol v skutočnosti starček, ktorý už nebol v takej dobrej fyzickej kondícii. Rozhovor s dvomi ženami však ochotne zvládol. "Ukázala som mu fotku mojich rodičov a priblížila to na bábätko, na mňa. Sedel na stoličke a my obe sme sedeli na zemi pri jeho nohách ako jeho dve malé dcéry," povedala Jamie. Práve vtedy všetko priznal. "Bol som priekopník, viete, bol som prvý, kto také niečo urobil," vysvetlil Peven. Namiesto pobúrenej reakcie sa dočkal chvály. "Ty si nás nielen odrodil... chceme sa ti poďakovať, že si nás splodil. Bez teba by sme tu neboli," uviedli sestry.

Doktor však nebol jediný, kto praktizoval tento netradičný nápad. V nemocnici fungovala celá skupina odborníkov, ktorí pre oplodnenie používali vlastné spermie. Lynn podstúpila testy DNA, ktoré potvrdili, že jej otcom je Pevenov kolega.

Phillip sa darovaniu spermií venoval od roku 1947. Za ten čas bol schopný oplnodniť stovky žien. Podľa odhadov mohol doručiť až 9 000 detí! Jamie však tvrdí, že Peven sa iba snažil pomôcť osobám, ktoré sa zúfalo chceli stať rodičmi. Avšak z etického hľadiska bola jej sestra Lynn pobúrená. "Ten fakt, že nepovedal ženám, že používa vlastné spermie nie je správny. To by bolo podľa dnešných štandardov hlboko neetické," uzavrela. Napriek tomu sú doktorovi vďačné za život. Bez neho by tu neboli.