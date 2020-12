Prezidentka podpísala zákon o odchode do dôchodku, obedy zadarmo však nie

Na Slovensku sa zavedie právo odísť do dôchodku po stanovenom počte odpracovaných rokov.

Prostredníctvom tzv. rodičovského bonusu budú môcť deti zároveň priamo prispievať na dôchodok svojich rodičov. Vyplýva to z novely Ústavy SR, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ustanoví sa tak podmienka vzniku nároku na starobný dôchodok vo väzbe na dve skutočnosti - dobu účasti a vek. Doteraz bola v ústave garantovaná iba jedna možnosť, ktorá by ľuďom zaisťovala odchod do dôchodku, a to bol vek.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) avizoval, že počet odpracovaných rokov by mohol byť určený buď fixne, alebo podľa profesií. "Môže byť diskusia o tom, či tento stanovený počet odpracovaných rokov má byť stanovený fixne pre všetkých pracujúcich, napríklad 40 rokov, ako to navrhujeme my, alebo to má byť na základe rôznych profesií stanovené podľa miery toho, ako sú fyzicky náročné a ako vedú k opotrebovaniu ľudského organizmu," priblížil počas rozpravy vo štvrtok (3. 12.). Ubezpečil, že k tomu sa uskutoční ešte celospoločenská diskusia a bude to stanovené v zákone, ktorý bude nadväzovať na túto zmenu ústavy.

Ústavne sa tiež má zamedziť negatívnemu premietnutiu zákonom ustanovenej dlhodobej starostlivosti o dieťa do nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. "Inými slovami, predpokladá sa zavedenie takého spôsobu výpočtu starobných dôchodkov, ktorý nebude znevýhodňovať rodičov, ktorí čerpali materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku, a tým bude kompenzovať aj zrovnoprávnenie tzv. veku odchodu do dôchodku mužov a žien," priblížil predkladateľ pozmeňujúceho návrhu k Ústave, poslanec Sme rodina Miloš Svrček.

Novelu upravujúcu obedy zadarmo nepodpísala

Čaputová nepodpísala novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorá upravuje aj obedy zadarmo. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok prelomilo jej veto a schválilo právnu normu v pôvodnom znení. Novela bude platiť aj bez podpisu hlavy štátu.

Prezidentka namietala, že v dôsledku novely zákona by mohli vzniknúť tri kategórie detí. Jedna, ktorá bude mať nárok na obedy zadarmo, druhá kategória detí, ktorých rodičia si budú môcť namiesto obedov zadarmo uplatniť daňový bonus. Nevhodným nastavením kritérií v zákone podľa nej vznikne aj tretia skupina detí, ktoré prepadnú medzi obe opatrenia. "Sú to deti, ktoré sú v riziku chudoby, hoci ich rodiny majú príjem vyšší ako je hranica životného minima, ale súčasne je nedostatočný na to, aby si uplatnili zvýšený daňový bonus," vysvetlila prezidentka s tým, že podľa expertných odhadov Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR a Útvaru hodnoty za peniaze sa to týka až 47.000 detí. Pomer medzi hranicou chudoby a životným minimom sa líši podľa veľkosti rodiny a najväčšia medzera je v prípade osamelého rodiča s jedným dieťaťom.

Prezidentka sa preto rozhodla vrátiť zákon do parlamentu a ako spôsob nápravy navrhla upraviť kritérium, podľa ktorého sa rozšíri okruh detí, ktorým vznikne nárok na dotáciu. Prezidentka navrhla príjmovú hranicu pre získanie dotácie na obed nastaviť minimálne na úroveň dvojnásobku životného minima, čím sa zabezpečí, že ani jedno dieťa neprepadne sitom tejto pomoci.