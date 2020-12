Belohorcová opísala prípravy na prvé Vianoce v Marbelle: Stromček objednali z Česka

Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová trávila posledné roky Vianoce na Miami, kde donedávna žila.

So svojou rodinou sa však v lete presťahovali po 11 rokoch do španielskej Marbelly. Práve tam budú tráviť tohtoročné sviatky.

„Myslela som si, že Amíci sú top, čo sa týka vianočnej výdoby. Musím ale priznať, že Španieli sú na tom veľmi podobne, v niektorých veciach dokonca lepšie.“ Zuzana musela celú vianočnú výzdobu kúpiť. „Tú starú sme nechali v Amerike. Vždy sme mali červeno-zelené dekorácie, ale teraz sme sa rozhodli, že budeme mať strieborno-biele,“ prezrádza. Rodinka si vychutnáva to, že má v prenajatom byte krb. „Kúrime si každý večer a už len to navodzuje tú sviatočnú atmosféru. Keď vedľa krbu pribudne vianočný stromček, ktorý je na ceste z Čiech, bude to dokonalé. Deti sa ho už nemôžu dočkať.

Veria na Ježiška

O španielskych vianočných zvykoch zatiaľ netuší. „Musím sa spýtať domácich. Keď sme žili v Amerike, vždy sme uznávali toho nášho Ježiška a nie Santu. Tu to bude rovnaké.“ Štedrý večer budú tráviť v rodinnom kruhu. „Je úžasné, že deti stále veria na Ježiška a to je najviac. Vtedy sú Vianoce krásne, keď je detská dušička presvedčená o jeho existencii. S manželom vždy vymyslíme niečo, aby stále verili.“

Teší sa na rodičov

To, čo Zuzana dostala od svojich rodičov, teraz odovzdáva svojim deťom. „Teším sa na tú pohodovú rodinnú atmosféru a pevne verím, že nás prídu v januári pozrieť aj rodičia, dúfam, že sa bude dať. Plán bol taký, že rodičia aj sestry prídu na Vianoce sem, aby sme boli spolu pri štedrej večeri, ale situácia ohľadom korony nám to prekazila. Čo sa týka večere, Zuzanin manžel Vlasta sa jej prispôsobil.

„Krájame najskôr jabĺčko, hádžeme do rohov oriešky, jeme oblátky s medom. Vtipné je, že keď sme žili v Amerike, namiesto nich sme mali wafle, lebo tam sa oblátky nedali zohnať. Nesmie chýbať kyslá žilinská kapustnica, ryba a zemiakový šalát. Ten robím dvojaký - na kyslo, aj s majonézou. Každý rok si vyrábam vaječný koňak podľa vlastnej receptúry. Budem piecť niekoľko druhov koláčikov, griláže, žĺtkové rezy a vanilkové rožky, tie nesmú chýbať. Piekla som ich vždy aj všetkým učiteľkám do školy. Bola som tým v Amerike povestná. Túto moju tradíciu teda neporuším ani v Španielsku.“