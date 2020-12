Vyhlásili výsledky ankety Tenista roka 2020: Víťazi sa už raz z triumfu tešili

Norberta Gombosa (30) a Annu Karolínu Schmiedlovú (26) vyhlásili v bratislavskom NTC za slovenských Tenistov roka 2020.

Obaja zvíťazili v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu (STZ) druhýkrát. Slávnostný galavečer sa v tomto roku neuskutočnil pre pandémiu koronavírusu, mená laureátov oznámili na stredajšej online tlačovej konferencii.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Juniorom roka sa stal Lukáš Pokorný, titul Juniorka roka patrí rovnako ako vlani Romane Čisovskej, ocenenie pre Talent roka si odniesla Renáta Jamrichová. Najlepším tímom je fedcupové družstvo Slovenska, ktoré sa vďaka víťazstvu 3:1 nad Veľkou Britániou prebojovalo na finálový turnaj v Budapešti. Ten pre pandémiu odložili na apríl 2021.

Gombos triumfoval v ankete, do ktorej svojimi hlasmi prispeli funkcionári, členovia Siene slávy, tréneri a novinári, suverénnym spôsobom s celkovým ziskom 210 bodov pred Lukášom Kleinom (56) a Andrejom Martinom (54). Zverenec trénera Tibora Tótha zároveň získal cenu pre najpopulárnejšieho slovenského tenistu za rok 2020.

"Vôbec som nečakal, že v priebehu jedného dňa získam dve ocenenia. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí za mňa hlasovali. Veľmi si to cením. Veľká vďaka patrí celému môjmu tímu - tenisovému trénerovi Tiborovi Tóthovi i kondičnému Davidovi Olaszovi. Majú veľká zásluhu na tom, že sa mi podarilo dosiahnuť kvalitné výsledky. Spravili so mnou kus roboty," uviedol Gombos, pre ktorého bola uplynulá sezóna najúspešnejšia v kariére.

Na Roland Garros v Paríži postúpil do 3. kola dvojhry a dosiahol životný úspech na grandslamovom turnaji. Na podujatí ATP Masters 1000 v Paríži sa dostal do osemfinále, na turnaji ATP v Montpellieri bol vo štvrťfinále. Momentálne figuruje na 88. mieste svetového rebríčka ATP Entry. "Veľmi ma teší, že napriek zlej epidemiologickej situácii som mal možnosť hrať turnaje a že sa mi podarilo vrátiť do elitnej svetovej stovky. Bola to moja najúspešnejšia sezóna. Dúfam, že v roku 2021 na ňu nadviažem," dodal Gombos.

Schmiedlová triumfovala v ankete so ziskom 192 bodov pred kolegyňou z fedcupového tímu Viktóriou Kužmovou (122) a Kristínou Kučovou (49). Zverenka trénera Petra Hubera sa v lete stala singlovou víťazkou série Peugeot Tennis Tour 2020. Dobrú formu potvrdila aj na Roland Garros, kde postupom do 3. kola vyrovnala svoje maximum z roku 2014. Na turnaji WTA v Prahe bola vo štvrťfinále dvojhry, na turnaji v Istanbule v semifinále štvorhry. Vo svetovom rebríčku WTA jej patrí 139. priečke.

"Veľmi sa teším, že som získala cenu pre najlepšiu slovenskú tenistku. Bol to veľmi ťažký rok, nebolo veľa turnajov a možností uhrať niečo na medzinárodnom okruhu. Ďakujem Slovenskému tenisovému zväzu za to, že napriek pandémii koronanavírusu zorganizoval túto anketu. Veľká vďaka patrí aj môjmu tenisovému koučovi Petrovi Huberovi a kondičnému Ladislavovi Olaszovi. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí počas celého roka stáli pri mne," povedala Schmiedlová po prevzatí ceny.



Výsledky ankety Tenista roka 2020:

muži: 1. Norbert Gombos 210, 2. Lukáš Klein 56, 3. Andrej Martin 54

ženy: 1. Anna Karolína Schmiedlová 192, 2. Viktória Kužmová 122, 3. Kristína Kučová 49

juniori: 1. Lukáš Pokorný 123, 2. Michal Novanský 104, 3. Peter Benjamin Privara 91

juniorky: 1. Romana Čisovská 198, 2. Radka Zelníčková 89, 3. Bianca Behúlová 48

talent: 1. Renáta Jamrichová 124, 2. Nikola Daubnerová 90, 3. Nina Vargová 75

tím: 1. Fed Cup Slovensko 209, 3. Davis Cup Slovensko 64, 3. TK Slávia STU - muži 37

Prehľad víťazov ankety STZ Tenista roka:

1994: Karol Kučera, Karina Habšudová

1995: Karol Kučera, Karina Habšudová

1996: Karol Kučera, Karina Habšudová

1997: Karol Kučera, Karina Habšudová

1998: Karol Kučera, Henrieta Nagyová

1999: Karol Kučera, Henrieta Nagyová

2000: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová

2001: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová

2002: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová

2003: Karol Kučera, Daniela Hantuchová

2004: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová

2005: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová

2006: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová

2007: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová

2008: Filip Polášek, Dominika Cibulková

2009: Michal Mertiňák, Dominika Cibulková

2010: Lukáš Lacko, Daniela Hantuchová

2011: Martin Kližan, Dominika Cibulková

2012: Martin Kližan, Dominika Cibulková

2013: Lukáš Lacko, Dominika Cibulková

2014: Martin Kližan, Dominika Cibulková

2015: Martin Kližan, Anna Karolína Schmiedlová

2016: Martin Kližan, Dominika Cibulková

2017: Norbert Gombos, Magdaléna Rybáriková

2018: Martin Kližan, Dominika Cibulková

2019: Filip Polášek, Viktória Kužmová

2020: Norbert Gombos, Anna Karolína Schmiedlová