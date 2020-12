Ross a jeho snúbenica zdedili raritu: Vianočné svetielka žiaria už pol storočia

Tomu sa povie kvalita. K vianočnému stromčeku patria neodmysliteľne svetielka. No títo Briti povýšili svoje vianočné dekorácie na úplne inú úroveň. V jednej rodine zažínajú tie isté svetielka už 51 rokov.

Ešte neprišiel rok, keď by ich nezapojili. Ross Farr-Semmens so snúbenicou Ruth Tyler zdedili skutočnú raritu. Rossova mama Vina kúpila svetielka v roku 1969 za vtedajšie tri libry. Po zohľadnení inflácie by to dnes bolo 55 eur, no ich zberateľská hodnota je nepochybne väčšia. No aj tak sa ich rodina nemieni vzdať.

Hoci pred dvoma rokmi pôvodná majiteľka zomrela, budúci manželia svetlami tradične zdobia svoj umelý stromček naďalej. Výnimočné sú najmä pre svoj dobrý stav. Za pol storočia ešte nikdy drobné žiarovky nepotrebovali vymeniť. Ich výzdoba sa považuje za najstaršie funkčné vianočné svetielka v celej Británii.