Opitý Peter (14) nabúral strýkovo auto a zavaril si u polície: Po búračke zaucho a plač

Zbytočne si zarobil na problém! Tínedžer Peter (14) nemá vodičák a ani auto.

Na Mikuláša oslávil len 14. narodeniny, no napriek tomu zobral kľúče od strýkovho opla a havaroval. Navyše mu po nehode namerali až 1,52 promile alkoholu.

K nehode priamo v uliciach Dobšinej (okr. Rožňava) došlo v sobotu pred polnocou. Čo žiak základnej školy robil vonku tak neskoro, prezradili jeho strýko a babka. „Určite čavargoval s kamarátmi a vzal mi kľúče od auta. Aj ho rozbil, teraz je už v servise. Jazdiť vedel, ale neviem, prečo to skúšal. Od otca už schytal zaucho a zrejme dostane aj odo mňa,“ povedal strýko Martin (42), pričom rodičia tínedžera Peter (33) a Jarmila (33) včera neboli doma.

Previnilec sa učil v škole a podľa babky Emílie (66) ho neminie trest. „Je to dobrý chlapec, ktorý zvykne poslúchať a doma pomáha aj so štiepaním dreva na kúrenie. Poctivo chodí do školy a nemá vymeškané hodiny. Asi bol s kamarátmi vonku a nechal sa zlákať, aby šoféroval. Keď zbadal hliadku, spanikáril a nabúral do steny jedného domu. Ale chvalabohu sa mu nič nestalo a teraz trpí, lebo veľa plače,“ priznala jeho babka, ktorá sa v neprítomnosti rodičov často stará aj o Petrových súrodencov Petru (16) a Kristiána (7).

Prečo si tento mladý nevodič navyše podľa polície aj vypil, to jeho najbližší netušili. Peter pritom oslávil na Mikuláša iba 14. narodeniny, no práve od 6. decembra je už trestne zodpovedný! „Poverený príslušník vzniesol voči 14-ročnému nevodičovi obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Neplnoletému navyše dychová skúška ukázala výsledok 1,52 promile,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že ročná trestná sadzba sa v prípade tínedžera znižuje na polovicu.

Nafúkali až tridsiati

Uplynulý predĺžený víkend bol v Košickom kraji na cestách naozaj „pestrý“. Policajti celkovo odhalili až 30 vodičov pod vplyvom alkoholu, v piatich prípadoch sa jazda skončila dopravnou nehodou. Jedným z podgurážených šoférov bol aj ďalší Dobšinčan (20) na Opli Zafira, ktorému po jazde zo strany na stranu dychová skúška ukázala hodnotu 1,02 promile.

V minulosti mu navyše uložili zákaz činnosti viesť vozidlá s platnosťou do augusta 2023. Najvyššiu hodnotu alkoholu namerali cez víkend 46-ročnému Košičanovi, ktorému namerali až 3,37 promile, pričom opakovaný test mal stúpajúcu tendenciu.