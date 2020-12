Víťazstvo Vlhovej v spore so SLA: Asociácii zablokovali konto!

Rezort školstva zrušil utorkovým dňom osvedčenie o uznaní za národný športový zväz Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA).

Zdá sa, že dlhoročný boj skupiny okolo bývalej slalomárky Velez-Zuzulovej, súčasnej hviezdy Vlhovej a bratov Žampovcov slávi konečné víťazstvo.

Výkvet nášho lyžovania mal so SLA dlhoročný spor. Vrelo to už za čias Zuzulovej, pridali sa Žampovci a aj Vlhová. „Rozhoduje sa aj o mojej budúcnosti. Preto vás prosím, podporte našu snahu zmeniť národný športový zväz a vstúpte do Zväzu slovenského lyžovania,“ vyzvala nedávno líderka SP P. Vlhová. Jej snaha mala úspech a od začiatku decembra ukončilo svoje členstvo v SLA už viac ako 220 lyžiarov! „Ministerstvu školstva boli v priebehu tohto roka doručené viaceré podnety, súvisiace s činnosťou SLA, ktorých predmetom bol aj návrh na zrušenie osvedčenia o uznaní za národný športový zväz SLA, a to z dôvodov údajného opakovaného porušovania zákona o športe,“ uvádza rezort školstva. K 1. decembru mala SLA registrovaných 748 športovcov a Zväz slovenského lyžovania 848 športovcov.

„SLA k uvedenému dátumu nereprezentovala a nezastupovala väčšinu lyžiarov, čím nespĺňa podmienku na členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii FIS,“ ozrejmilo ministerstvo školstva. Elektronickou poštou 2. decembra doručili ministerstvu list z FIS, z ktorého vyplýva, že FIS zablokovala konto SLA vo FIS, ako aj prístup do systému, prostredníctvom ktorého je možné prihlasovať športovcov na súťaže.