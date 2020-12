Čakajú nás Vianoce v rodinných bublinách? Vláda by sa mohla inšpirovať Britániou, takto by to fungovalo

Budeme môcť počas Vianoc navštíviť svojich príbuzných?

Často kladená otázka, na ktorú verejnosť ani 8 dní pred sviatkami nepozná jasnú odpoveď. Hovorí sa však o „rodinných bublinách“, pre ktoré by platila výnimka.

Rodinné bubliny zavádzajú počas vianočných sviatkov v Británii a fungovať budú na veľmi jednoduchom princípe - obyvatelia Londýna si od 23. decembra do 27. decembra vytvoria svoje rodinné skupiny, ktoré sa budú môcť stretávať a navštevovať. Každá bublina môže pozostávať len z členov maximálne troch domácností, ktorí sa môžu stretávať doma aj vo vonkajších priestoroch. Do skupiny však nemôže patriť nikto s príznakmi ochorenia. Ľudia mimo bublín sa stretávať nesmú a musia od seba dodržiavať dvojmetrové rozostupy.

O zavedení podobného princípu sa podľa Hospodárskych novín rokuje aj na Slovensku. Vláda na čele s premíérom Igorom Matovičom už dlhšie avizuje, že chce počas sviatkov zaviesť zákaz vychádzania, no snaží sa vyšpekulovať, kto by mohol dostať výnimku.

Najprv sa hovorilo o otestovaných, no testov nie je dosť a tak by to podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nebolo fér. Britský model by tak mohol poskytnúť alternatívu, vďaka ktorej by sa rodiny mohli stretnúť. Schvaľovať to mala v utorok špeciálna komisia, ktorá pozostáva z odborníkov aj z predstaviteľov vlády.

Ako to môže vyzerať

- Vláda sa už dohodla na tom, že lockdown bude platiť od 21. decembra, no zaoberá sa otázkou, ako umožniť stretnutie rodín.

- Inšpiráciou by mali byť tzv. rodinné bubliny, ktoré budú platiť počas sviatkov vo Veľkej Británii.

- Ak to schváli špeciálna komisia pozostávajúca z odborníkov a predstaviteľov vlády, budú sa môcť stretnúť členovia maximálne troch rodín = bublín.

- Členovia každej bubliny by sa pritom mohli navštevovať doma, kde môžu zostať aj cez noc a schádzať sa môžu aj na vonkajších verejných priestranstvách. Nesmú však chodiť do barov či reštaurácií.

- Členom bubliny však nemôžu byť ľudia s príznakmi ochorenia.

- Od všetkých, ktorí nie sú v bubline, by bolo potrebné dodržiavať 2-metrový odstup.