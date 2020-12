Muž požiadal priateľku o ruku, tá ukázala prsteň matke: Čo nasledovalo, by ste nechceli zažiť

Namiesto šťastného konca zlomené srdce. Nádejný ženích prišiel o svoju vyvolenú krátko po tom, ako jej daroval zásnubný prsteň. Dôvod je viac než zarážajúci!

"S partnerkou sme o zásnubách hovorili posledný rok," zdôveril sa anonymne muž na sociálnej sieti Reddit. „Mám celkom dobrú prácu, takže som si ľahko mohol dovoliť drahý zásnubný prsteň, a ak by som sa riadil pravidlom 10 %, mal by som zaň minúť okolo 10–15-tisíc," vyratúva muž. To sa však nakoniec z vážnych dôvodov nestalo.

"Moji rodičia, sestra a synovec mali tento rok Covid, takže som ich všetkých istý čas finančne podporoval. Sestra stratila prácu, takže ju stále trochu podporujem." Aby toho nebolo málo, v jeho práci ohlásili prepúšťanie, keď bez príjmu má budúci rok skončiť 150 ľudí. A hoci sa sa chlapík necíti v ohrození, ruku do ohňa by za to nedal. „Minul som asi 3-tisíc na pekný malý prsteň z bieleho zlata s diamantmi a zafírom (jej kameňom). Spočiatku s ním bola veľmi spokojná, až kým jej mama (klenotníčka) nepovedala, že je lacný," spomína na najhoršie chvíle svojho života odkopnutý muž. Partnerka mu prsteň okamžite vrátila a vykričala všetko, čo jej na ukrivdenom srdci ležalo. Odvtedy majú doma tichú domácnosť s občasnými výčitkami typu, že s ňou zaobchádza ako s lacným odpadom.

Používatelia Redditu bez váhania zaujali jednotný postoj. „Áno, 10 000 je príliš veľa na to, aby som ich utratil za prsteň aj bez Covidu alebo dieťaťa. Vyhodil by som túto zlatokopku,“ napísal jeden a ďalší sa pridal. "Bolo od nej milé, že sa ukázala v pravom svetle ešte pred svadbou. Utečte alebo aspoň odložte obrad, kým nevyrastie." Ako sa nakoniec chlapík rozhodol, zostáva záhadou.