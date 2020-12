Nič nezvalcuje ich lásku! Pandémia im prekazila sobáš, Bruno a Natália to vyriešili po svojom

Bruna Mianiho nikdy nenapadlo navštíviť Gibraltár, malú britskú enklávu na juhu Španielska. Teda kým pandémia nezmarila jeho plány na uzavretie sobáša, píše agentúra AFP.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zatvorené úrady a nekonečné čakanie na voľný termín. Brazílsky fotograf a jeho snúbenica sa márne pokúšali vstúpiť do manželstva v Dubline, kde žijú. Nízkonákladový let do Malagy, cesta autobusom a snúbenci sa ocitli na Gibraltári, kde pred portrétom britskej kráľovnej posvätili svoj zväzok.

"Najrýchlejším spôsobom, ako sa dnes oženiť, je ísť na Gibraltár," hovorí Bruno Miani a ťažko zadržiava slzy radosti nad tým, že sa on a Natália Senna Alvezová konečne stali manželom a manželkou.

Pasy, rodné listy a najmenej jedna noc strávená na gibraltárskom území. To je všetko, čo je potrebné k uzavretiu manželstva na Gibraltári, ktorý od začiatku epidémie ponecháva svoje hranice otvorené. Po návrate domov stačí zaregistrovať sobáš na príslušných úradoch.

"Je to úplné šialenstvo. Nemáme dosť voľných termínov ani miest, aby sme mohli vyhovieť dopytu," uvádza Leanne Hindleová, riaditeľka agentúry organizujúcej svadby Marry Abroad Simply.

Medzi mladými manželmi je veľa párov rôznych národností, ktoré majú vzťah na diaľku a nemôžu sa navštevovať kvôli reštrikciám spojeným s pandémiou. Všetci so sobášom ponáhľajú, často z najrôznejších dôvodov, hovorí Hindleová a ako príklad uvádza ženu a muža, ktorých zdravotné poistenie kryje náklady na drahé umelé oplodnenie len v tom prípade, že sa stanú manželmi.

Bežné sú aj prípady, keď jeden zo snúbencov dostane pracovnú ponuku v cudzine a môže tam odísť s partnerom jedine vtedy, keď sa oficiálne vezmú. "Je to dojímavé," hovorí Hindleová. Niektorí sa vezmú na Gibraltári jednoducho len preto, aby mohli rozprávať vnúčatám, že mali svadbu v čase pandémie koronavírusu.

Gibraltár má menej reštriktívne predpisy ohľadne nosenie rúška a počtu osôb, ktoré sa môžu stretávať. Prvého mŕtveho registroval až začiatkom novembra. Gibraltár priťahuje páry tiež zo susedného Španielska, uvádza usporiadateľ svadieb zo spoločnosti Rock Occasions. Väčšina párov má svadbu bez rodiny, pretože cesta sem je drahá, ale mnohí využijú počítače či telefóny, aby svojim blízkym obrad sprostredkovali.

"Boli sme sami, bez priateľov a bez rodiny. Bolo to naozaj ťažké," priznáva kanadská zdravotná sestra Liza Ursiniová, ktorá sa v októbri vydala za Španiela, ktorý potom za ňou mohol odísť do Quebecu.

Do kancelárie úradu povoľujúceho manželstvá na Gibraltári prichádzajú denne nové žiadosti o uzavretí manželstva. To robí radosť šéfovi vlády britského územia Fabiánovi Picardovi. Ten sa raduje z toho, že je Gibraltár, na ktorý si robí Španielsko nároky, uznávaný ako miesto, kde vládne viac láska ako rozdelenie.