Čísla, ktoré premiéra zasiahnu: Dôvera ľudí mu klesá, minister Sulík si polepšil

Od septembra tohto roku stúpla dôvera zo strany verejnosti najviac predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi.

Vyplýva to z prieskumu dôveryhodnosti najvyšších ústavných činiteľov a lídrov politických strán od agentúry Focus pre diskusnú reláciu TV Markíza Na telo. Agentúra ho uskutočnila od 18. do 25. novembra na vzorke 1 004 respondentov. Sulíkovi podľa prieskumu dôveruje o 7 percent ľudí viac než v septembri. Napriek nárastu mu však dôveruje 45 percent opýtaných, no nedôveruje 54 percent ľudí.

Dôvera od septembra naopak najviac klesla Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Predsedovi vlády dôveruje 25 percent opýtaných, kým 73 percent voči nemu nemá dôveru. Najdôveryhodnejšou političkou ostáva prezidentka Zuzana Čaputová. Tej stále dôveruje 63 percent ľudí, zatiaľ čo 35 percent jej nedôveruje. Druhým najdôveryhodnejším je predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini, ktorému však podľa prieskumu viac ľudí nedôveruje ako dôveruje (46 percent/52 percent).

Tretie miesto obsadil Richard Sulík. Na štvrtom mieste skončil predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár (32 percent/65 percent). Nasleduje predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zo strany Za ľudí (29 percent/66 percent) a Igor Matovič. Na siedmom mieste skončil predseda Smer-SD Robert Fico (19 percent/80 percent), ôsma bola predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Biháriová (18 percent/54 percent).

Predsedovi KDH Milanovi Majerskému dôveruje 18 percent opýtaných, 50 percent respondentov voči nemu nemá dôveru. Najnedôveryhodnejší spomedzi lídrov politických strán je Marian Kotleba. Predsedovi ĽSNS dôveruje 16 percent respondentov, 82 percent opýtaných mu však nedôveruje.