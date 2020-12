V Paríži zadržali na proteste vyše 140 ľudí: Obyvatelia nesúhlasia s návrhom zákona, ktorý im zakazuje túto vec!

Na proteste proti spornému návrhu zákona, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať službukonajúcich policajtov, bolo v sobotu v Paríži zadržaných 142 ľudí.

Spravodajský portál LCI informoval, že vo väzbe zostáva 42 demonštrantov. Okrem Paríža sa takéto demonštrácie konali aj v mestách Štrasburg, Montpellier, Lyon a Lille, informovala agentúra AFP.

Vzhľadom na to, že uplynulé dva víkendy protesty proti návrhu kontroverzného zákona prerástli v Paríži do nepokojov a rabovania, polícia v sobotu zosilnila svoju prítomnosť v uliciach francúzskej metropoly. Agentúra AFP informovala, že napätie v uliciach v širšom centre Paríža sa zvýšilo po zotmení, keď na policajtov začali útočiť malé skupiny demonštrantov oblečení v čiernom, ktorí do nich hádzali fľaše a ďalšie predmety využiteľné pri útočení, ako skrutkovače či kliešte. Polícia sa ich snažila rozohnať za pomoci vodného dela.

Minister vnútra Gérald Darmanin vo svojom tvíte napísal, že polícia musí čeliť niektorým "ultranásilným osobám". Podľa AFP mal zrejme na mysli v čiernom oblečených a zamaskovaných anarchistov využívajúcich taktiku Black Bloc, ktorých sa polícia snažila zadržať a izolovať od zvyšku davu, kam sa infiltrovali. Pokiaľ ide o zákon o globálnej bezpečnosti, problematický je jeho článok 24, ktorý predpokladá ročné väzenie a pokutu 45.000 eur za zverejnenie snímok s tvárami policajtov.

Zástancovia navrhovaného zákona, ktorý predložila vládnuca strana Republika v pohybe (LREM), tvrdia, že policajti a ich rodiny potrebujú ochranu pred obťažovaním a zastrašovaním. Poukazujú pritom na prípady, keď sa v rámci kampaní na sociálnych sieťach odhaľujú osobné údaje zasahujúcich policajtov či dokonca ich príbuzných. Naopak kritici predlohy spomínaného zákona varujú, že navrhované opatrenia môžu ohroziť slobodu tlače, právo verejnosti na informácie a podkopať úsilie zamerané na potlačenie neprimeraného policajného násilia.

Pod tlakom tejto kritiky LREM oznámila, že sporné časti návrhu zákona prepracuje. Podľa AFP to však najmä ľavicovo orientovaným odporcom zákona nestačí a žiadajú jeho úplné stiahnutie. Impulzom pre nové pouličné protesty sa stal aj nedávny incident, keď skupina policajtov fyzicky zaútočila na hudobného producenta tmavej pleti. Veľké znepokojenie vyvolal aj zásah polície proti stovkám migrantov, ktorí v centre hlavného mesta Paríž, na Námestí Republiky, postavili provizórny stanový tábor. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn.