Marko Daňo má krásny dôvod na úsmev: Síce zranený, ale už zasnúbený

Mal to v pláne už dlhší čas, ale odhodlal sa až teraz! Hokejový útočník Winnipegu Marko Daňo (26) požiadal svoju dlhoročnú priateľku Petru Polákovú (29) o ruku. Denníku Nový Čas prezradil detaily zásnub a aj to, že dostal kladnú odpoveď.

Nečudo, že vzťah sa rozhodol posunúť o level vyššie a svoju lásku požiadal v piatok o ruku. „Už som nad tým uvažoval dlhší čas, ale snažil som sa nájsť ten správny moment, aby som pred Petru pokľakol. Keďže nedávno som bol v zlatníctve dávať gravírovať náramok pre naše krstniatko, tak mi napadlo, že kúpim zásnubný prsteň a vymením ho do krabičky namiesto náramku a dám Peťke," začal opisovať detaily zásnub Marko Daňo.



„Keď Peťa krabičku otvorila, tak jej to nejaký čas nedochádzalo, až potom uverila, že to myslím vážne a povedala ÁNO,“ pokračoval Marko a jeho budúca manželka mu adresovala na sociálnej sieti nádherné slová. „Povedala som áno. Ja som od začiatku cítila a vedela, že si môj osud. Moja láska, môj život. Vedela som, že si človek, s ktorým chcem zostarnúť. Ďakujem za to, že si. Navždy Ťa budem milovať. Ďakujem, Bože, že si mi zoslal Marka, môjho vysnívaného najlepšieho muža, priateľa, moju lásku,“ vyznala sa dojatá Petra.

Daňo sa momentálne zotavuje po operácii ľavého zápästia po úraze, ktorý utrpel v drese Trenčína v novembri. „Mám stále fixovanú dlahu, ale už začínam postupne trénovať, chodím bicyklovať a zaťažujem nohy. Som už rád, že sa môžem trošku hýbať,“ doplnil Daňo, ktorý stále čaká na telefonát od vedenia Winnipegu, kedy sa má hlásiť v zámorí, kde bude pokračovať v rehabilitácii.