Rebríček najlepších hráčov juniorského šampionátu: Slováka by ste hľadali márne

Švédsky hokejista Peter Forsberg je najlepším hráčom histórie majstrovstiev sveta do 20 rokov.

Rozhodol o tom panel 25 hokejových odborníkov z celého sveta. Pri príležitosti nadchádzajúceho svetového šampionátu v kanadskom Edmontone, ktorý bude 45. v poradí, oslovila televízna stanica TSN expertov s prosbou o určenie 25 hráčov, ktorí im najviac utkveli v pamäti z majstrovstiev sveta do 20 rokov. Do úvahy sa brala celková produktivita a podiel na úspechu mužstva ako aj početnosť vystúpení na MS do 20 rokov.

Na zozname malo byť minimálne päť brankárov aj päť obrancov a zvyšok mali tvoriť útočníci. Forsberg v konečnom poradí iba o jeden hlas zdolal Rusa Pavla Bureho. V najlepšej dvadsaťpäťke figurujú traja Česi, ale ani jeden Slovák. Robert Reichel skončil ôsmy, Vladimír Růžička trinásty a Jaromír Jágr osemnásty. Wayneovi Gretzkému, ktorý je považovaný za najlepšieho hokejistu histórie, patrí štvrtá priečka. Kanaďana predstihol aj legendárny sovietsky obranca Viačeslav Fetisov.

Fenomenálny švédsky stredný útočník a neskorší člen Triple Gold Clubu Forsberg si zahral na MS do 20 rokov v sezónach 1992 a 1993 a v 14 zápasoch si pripísal neuveriteľných 42 bodov. Je to dodnes platný rekordný zápis. V roku 1993 nazbieral v siedmich zápasoch 31 bodov za 7 gólov a 24 asistencií. V oboch prípadoch to pomohlo Švédom k strieborným medailám. "Vždy keď sa objavil na ľade, akoby súperom hovoril: 'Chyťte ma, ak to dokážete...'," uviedol expert TSN Craig Button, cituje ho aj portál iSport.blesk.cz.

Rovnako výnimočný.ako Forsberg bol na svetových šampionátoch do 20 rokov aj Pavel Bure. Rozdiel bol v tom, že Forsberg prekonával rekordy v produktivite, kým Bure v počte strelených gólov. Sovietsky zväz reprezentoval trikrát po sebe v rokoch 1989 - 1991 a dovedna na nich nastrieľal 27 gólov. Stačilo mu na to 21 zápasov. Hráči bývalého ZSSR aj jeho zásluhou boli v tých rokoch raz zlatí a dvakrát strieborní. Priemer viac ako jeden gól na zápas na troch šampionátoch po sebe nedosiahol okrem "ruskej rakety" nikto iný. "Bure nebol elitný hráč na juniorskom turnaji. Už vtedy to bol elitný dospelý hokejista. Jeho korčuliarskym schopnostiam sa dokáže zo súčasnej špičky vyrovnať iba Connor McDavid," napísal zámorský expert Gord Miller.

A na všetkých troch majstrovských turnajoch, na ktorých štartoval (1976 - 1978), získal Sovietsky zväz zlaté medaily. Gretzkému uškodilo, že na MSJ si zahral iba jedinýkrát. Bolo to v roku 1978 a nemal ani 17 rokov. Aj tak však nazbieral v šiestich zápasoch 17 bodov (8 gólov + 9 asistencií) a do sveta vyslal správu, že do svetového hokeja vstupuje jeho neskorší kráľ. Kanada vtedy brala bronzové medaily. "Pamätnou zostala jeho 6-bodová šou proti Československu. Pri jednom z gólov predviedol kľučku, ktorú sme si na druhý deň ako chlapci skúšali do omrzenia," zaspomínal si Craig Button.

Český fenomén Jaromír Jágr sa na MS do 20 rokov predstavil iba raz, ale stálo to za to. Český útok Jágr - Reichel - Holík bol v roku 1990 najlepší na celom turnaji. Robert Reichel vtedy ovládol kanadské bodovanie s 21 bodmi, druhý Jágr ich nazbieral 18 a piaty Bobby Holík 11. Rovnaké trio sa v tom istom roku predstavilo aj na majstrovstvách sveta dospelých a rovnako ako medzi juniormi si vybojovalo bronzové medaily. "Bol to jeden z najlepších juniorských útokov všetkých čias a Jágr bol jeho ťahúňom," vyhlásol Gord Miller.

1. Peter Forsberg (Švéd.) 1992 - 1993 / 42 bodov v 14 zápasoch, 14 gólov + 32 asistencií2. Pavel Bure (ZSSR) 1989 - 1991 / 39 bodov v 21 zápasoch, 27 + 123. Viačeslav Fetisov (ZSSR) 1977 - 1978 / 15 bodov v 14 zápasoch, 6 + 94. Wayne Gretzky (Kan.) 1978 / 17 bodov v 6 zápasoch, 8 + 95. Jordan Eberle (Kan.) 2009 - 2010 / 26 bodov v 12 zápasoch, 14 + 126. Markus Näslund (Švéd.) 1992 - 1993 / 34 bodov v 14 zápasoch, 21 + 137. Vladimir Krutov (ZSSR) 1979 - 1980 / 25 bodov v 11 zápasoch, 15 + 108. Robert Reichel (ČSSR) 1988 - 1990 / 40 bodov v 21 zápasoch, 18 + 229. Eric Lindros (Kan.) 1990 - 1992 / 31 bodov v 21 zápasoch, 12 + 1910. Alexander Mogiľnyj (ZSSR) 1987 - 1989 / 35 bodov v 20 zápasoch, 18 + 17