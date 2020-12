Kavaschovej partner a herec Daniel Fischer: Ako som zistil, že Dominika je tehotná

Len nedávno Daniel Fischer (33) s Dominikou Kavaschovou (31) zverejnili správu, že sa budúci rok stanú rodičmi. Ako priznal sympatický herec SND a tiež hudobník správu o tom, že sa stane otcom? Je mu bližšie herectvo či muzika? Akú romantickú vec urobil pre svoju partnerku? To všetko prezradil v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Ako sa pripravujete na rolu otca?

Nejako špeciálne sa na to nepripravujem. Jediné, čo viem, je to, že sa teším. Ale že by som sa nejak extra pripravoval, to nie. Mám dni, že niekedy si blízke otcovstvo ani neuvedomujem, niekedy zasa až veľmi, ale nechytám z toho nejakú paniku. Práveže sa veľmi-veľmi teším.

Pamätáte si moment, ako vám Dominika oznámila tehotenstvo?

Úplne presne si spomenúť neviem, ale asi to je tým, že tá informácia mi prišla ako normálna a prirodzená vec. Dominika mi iba povedala, že je zrejme tehotná a potom išla k lekárovi, ktorý to potvrdil. Bol som naozaj rád.