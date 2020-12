Napriek ťažkému osudu srší optimizmom, ako nikto: Angela bojuje s rakovinou, ktorá sa jej trikrát vrátila

Nikto zo zdravých, si to nevie ani len predstaviť v zlom sne. Že by náš život preťala rana osudu, ktorá nám do cesty pripraví životnú skúšku, akou je diagnóza rakovina.

Vyše štyri desaťročia svojho života si to nevedela predstaviť ani Angela (49) z Bodzianskych Lúk. Sympatická žena si žila svoj obyčajný, šťastný život. Pracovala v záhradníckej firme, riešila každodenné povinnosti, zažívala radosti i starosti. A bola zdravá… Fotogaléria 5 fotiek v galérii O pár týždňov bude mať päťdesiatku a za sebou niekoľkoročnú skúsenosť a boj s onkologickým ochorením. Ak by ste však čakali smutnú, zlomenú ženu, pravdou je presný opak. Úprimná, optimistická a veľmi obdivuhodná žena nielenže sa chorobe nepoddala, ale svojou bezprostrednou spoveďou dodáva silu, vieru, nádej ľuďom s podobným osudom, dokonca ona je tou, ktorá podporuje svojich najbližších. A nešetrí slovami chvály na lekárov a sestry komárňanskej nemocnice, ktorí ju dôverne poznajú, dokonca medzi viacerými našla svojich priateľov. Otvoriť galériu Angela v ambulancii, jej energiu a silu obdivujú aj zdravotníci. Zdroj: aaa ,,Obvodný lekár mi povedal, že to mám z nervozity. Kŕče sa postupne objavovali čoraz častejšie, záver lekára bol aj o dva roky neskôr rovnaký, že to mám z nervov." Ďalšie mesiace sa už zbehli veľmi rýchlo. ,,Vo februári mi v nemocnici v Komárne zistili okrem zauzlených čriev aj nádor na hrubom čreve," spomína na zdrvujúce diagnózy sympatická pani Angela. „Všetky tie kŕče som mala vlastne z čriev. V tomto období som už vážila len 35-40 kg, bola som veľmi slabá a z bolestí unavená." Pri operácii jej odstránili 12 cm z hrubého čreva. Mala viacero nádorov, absolvovala aj operáciu zauzlených čriev a operáciu vaječníka. „Prvé príznaky mojej choroby som zistila vo februári v roku 2015, ale už štyri roky predtým som navštívila môjho obvodného lekára s tým, že mám kŕče na ľavej strane brucha," spomína na nevinný začiatok ťažkej diagnózy pani Angela. Napriek tvrdej rane osudu sa však pani Angela nezrútila. ,,Môj život po diagnostikovaní choroby sa nezmenil. Pre mňa to nebola choroba ale stav, ktorý sa dorieši. Chorobu som si v pozitívnom zmysle premenovala na môj stav, teda som si nepripúšťala, aby ma ľutovali. Rodina a manžel po zistení mojej choroby ma najprv začali ľutovať. Môj manžel je veľmi citlivý, veľmi sa bál mojej choroby, ťažko to znášal a do dnešného dňa to znáša tiež veľmi zle. Každému v rodine som hovorila, že moja choroba je len stav, ktorý sa zmení a bude dobre," hovorí s optimizmom v hlase. A optimizmus je jej charakterovou vlastnosťou. Nádej však preťala ďalšia negatívna správa. ,,V apríli 2019 na kontrolnom vyšetrení mi zistili nádor vedľa hrubého čreva, na ktorý sa liečim doteraz," hovorí Angela, ktorá si zaslúži za svoj prístup obrovský obdiv. Naďalej svoj boj nevzdáva a o ľutovaní nechce počuť ani slovo.