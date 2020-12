Takto to ďalej nejde! Proti premiérovi sa ozvali vedec Čekan aj Sulík: V tomto Matovič zavádzal

Pakt o neútočení im dlho nevydržal! Premiér Igor Matovič (47) pri ohlasovaní lockdownu ostro skritizoval svojho koaličného partnera Richarda Sulíka (52).

Prekáža mu, že minister hospodárstva nesúhlasí so zatvorenými terasami, aj to, že nedodal antigénové testy. Reakcia Sulíka na seba nenechala dlho čakať a šéf vlády podľa jeho slov hrubo zavádza. Do Matoviča sa pre nové opatrenia pustil aj vedec Pavol Čekan.

Premiéra kritizuje aj vedec Pavol Čekan, ktorý Slovensku daroval počas pandémie už 200-tisíc testov. Pridáva sa k prezidentke, ktorá požadovala, aby vláda ukončila chaos pri riadení pandémie. „Nastal čas, aby manažovanie koronakrízy prevzali do rúk odborníci a krízoví manažéri! Inak dopadneme veľmi zle,“ myslí si Čekan, podľa ktorého vláda zvysoka kašle na odporúčania a návrhy odborníkov.

„Je rozdiel medzi celoplošným lockdownom a regionálnym lockdownom. Je rozdiel medzi dobrovoľnosťou spojenou s pozitívnou motiváciou a dobrovoľnosťou spojenou so skrytou povinnosťou. Je rozdiel medzi krízovou komunikáciou a halabala komunikáciou,“ hovorí Čekan. Podľa neho je počet nakazených a hospitalizovaných taký výrazný, že si to vyžaduje väčšiu intervenciu, aj čo sa týka karanténnych opatrení, aj plošného testovania. Pripomína, že vedci od začiatku radili vláde, aby tlačila na regionálne testovanie ohnísk.

V ktorých veciach premiér zavádza?

Matovič: „Mal som sen, ktorý by bol možno nepríjemný, no pre ľudí a pre ekonomiku menej bolestivý. Protivietor bol ale silný, keď sa na jeho čelo postaví prezidentka a minister hospodárstva (...), zostane vám iba jediné riešenie, a to lockdown, po ktorom aj pani prezidentka volala.“

Prezidentka: „Prezidentka žiaden súboj s premiérom neviedla. Nikdy sa nevyjadrovala proti testovaniu. Apelovala na to, aby ľuďom nebolo hrozené sankciami."

Matovič: „Ani pri jednom opatrení nehlasoval žiadny zástupca prítomných koaličných strán proti. Všetky opatrenia boli komplet podporené, alebo sa pár ľudí zdržalo.“

Kiššová: „Nie je pravdou, že som sa na Ústrednom krízovom štábe k navrhovaným opatreniam neozvala. Opakovane, aj včera niekoľkokrát, som namietala a navrhovala postupovať podľa sofistikovaného plánu. Regionálne, cielene, podľa semaforu.“

Matovič: „Testovanie má výrazný zmysel. Všetci budeme vzhliadať k ministrovi hospodárstva, či úlohu, ktorú má od 18. novembra, dokáže splniť a kedy ju dokáže splniť. Štvrtý týždeň beží a dnes hovoria, že úloha bude splnená najskôr za 4 týždne. To je mimoriadne nezodpovedné v tejto chvíli.“

Sulík: „Ja som síce dostal úlohu obstarať testy už 19. novembra, ale trvalo nekonečných 17 dní a päť pokusov o riadne zadanie, kým som to naozaj mohol začať robiť. Ministerstvo zdravotníctva nevedelo opakovane poslať správne zadanie na ich nákup cez verejné obstarávanie.“