Slováci sú spomedzi krajín V4 najnáchylnejší veriť hoaxom: Sila, koľko ľudí si myslí, že COVID je výmysel

Zaočkovať proti koronavírusu by sa dalo 36 percent Slovákov. Vyplýva to štúdie GLOBSEC Trends 2020, ktorá sa uskutočnila v deviatich krajinách strednej a východnej Európy a Balkánu.

tlačovej správe o tom informovala Lucia Milanová, riaditeľka oddelenia komunikácie a marketingu GLOBSEC. Zo štúdie ďalej vyplýva, že ochota nechať sa zaočkovať proti koronavírusu stúpa najmä medzi ľuďmi, ktorí dôverujú štátnym orgánom. Z uvedenej skupiny by sa dalo zaočkovať 57 percent Slovákov.

Slovensko si v prieskume upevnilo pozíciu krajiny najviac náchylnej veriť konšpiráciám spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky. Takmer 40 percent opýtaných napríklad verí konšpiračnej teórii o údajnej neexistencii vírusu COVID-19, ktorý má byť iba nástrojom na manipuláciu spoločnosti.

Demokraciu ako dobrý systém riadenia považuje 90 percent obyvateľov Slovenska. Zároveň však takmer polovica opýtaných verí, že liberalizmus (44 percent) a Západ (48 percent) prinášajú „dekadentný“ spôsob života, ktorý ohrozuje slovenské hodnoty a identitu.

V prípade Slovenska je podobný rozpor vidieť aj vo vzťahu k Severoatlantickej aliancii (NATO). Zatiaľ čo podpora nášho členstva v Aliancii stúpla zo 43 percent v roku 2017 na súčasných 61 percent, väčšina opýtaných (56 percent) si zároveň myslí, že NATO vedome provokuje Rusko umiestňovaním základní v okolí jeho hraníc. Podľa analytika GLOBSEC-u Daniela Mila sa v krajinách ako je Slovensko, Bulharsko, Srbsko či Čierna Hora vyskytuje veľmi silný proruský sentiment. V spomínaných krajinách považuje v priemere 78 percent ľudí Rusko za „mocného slovanského brata“.

Dôsledkom tohto vnímania je aj skutočnosť, že Rusko, podobne ako Čínu, vníma ako bezpečnostnú hrozbu čoraz menšie percento respondentov – na Slovensku približne iba pätina opýtaných. „Väčšina ľudí tvrdí, že ich krajina je príliš malá na to, aby vôbec tieto veľmoci zaujímala. To je nebezpečný prístup, ktorý je úplne v rozpore so zisteniami tajných služieb v mnohých krajinách regiónu,“ povedala analytička GLOBSEC-u Dominika Hajdu.

Prieskum GLOBSEC Trends 2020 uskutočnila mimovládna organizácia na prelome septembra a októbra tohto roku na reprezentatívnej vzorke minimálne tisíc respondentov v Bulharsku, Česku, Čiernej Hore, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Severnom Macedónsku, Slovensku a Srbsku.