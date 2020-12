Na dovolenke si kúpila lacné slnečné okuliare: Trpko to oľutovala, prežívala muky!

S manželom si dopriali oddych a vybrali sa za slnkom na ostrov Lanzarote. Joanne si v miestnom obchodíku vyhliadla slnečné okuliare za 10 eur, s ktorými si v dobrej vôli chcela chrániť oči pred slnkom. Trpko to oľutovala.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako uvádza magazín Real Fix, dovolenkárka Joanne Mason (40) si s manželom Jamesom (41) v septembri v roku 2019 užívala nič nerobenie na pláži a z nových okuliarov bola nadšená. Všetko bolo v poriadku, až kým si ich neodložila v bare, kam išli na drink. Rozprávala sa tam s jednou ženou, ktorá sa jej niekoľkokrát opýtala, či je v poriadku.

V tom čase Joanne vôbec netušila, čo sa deje. Keď sa na ňu pozrel jej manžel, zostal šokovaný. Oči a nos mala výrazne opuchnuté. „Vyzerala som ako mačka!“ povzdychla si. Joanne o ničom nevedela, keďže nepociťovala žiadnu bolesť a jej manžel si cez slnečné okuliare opuch nevšimol.

Manželia išli do lekárne kúpiť voľnopredajné lieky, avšak Joanne nič nezabralo. Na druhý deň ráno, keď James zapol svetlo a pozrel sa na manželku, bolo to ešte horšie. Jej tvár sa dramaticky nafúkla a dokonca už ani nevidela. „Poďme do nemocnice, lebo ti tvár exploduje,“ povedal James a objednal taxík.

Až po rozhovore s lekármi im bolo všetko jasné. Joanne mala silnú alergickú reakciu spôsobenú otravou slnkom. Nekvalitné slnečné okuliare ju vôbec neochránili. Dali jej injekciu a už po hodine dokázala otvoriť jedno oko.

Matka Joanne z anglického mesta Warminster teraz varuje ľudí, aby sa vyvarovali noseniu nekvalitných slnečných okuliarov, ktoré môžu spôsobovať viac škody ako úžitku. „Vyzerala som príšerne a nechcela som ani opustiť hotel. Odvtedy som na slnku oveľa opatrnejšia a lacné slnečné okuliare už nenosím,“ poučila sa Joanne, ktorá spätne pri pohľade na okuliare poznamenala, že ani neboli pekné. Na silu UV ochrany sa pri kúpe neinformovala, pretože si myslela, že ju majú všetky slnečné okuliare.