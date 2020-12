Dlhoprstým na západnom Slovensku nie je nič sväté: Takto ľuďom ukradli Vianoce

Nie je im nič sväté! Na západe Slovenska šarapatia zlodeji, ktorí sa rozhodli ulakomiť na symboly Vianoc.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Z námestia obcí či miest totiž zmizli stromčeky či vianočné ozdoby, ktoré robili radosť nielen tým najmenším.

Zmizli snehuliaci

Považany (okr. Nová mesto nad váhom)

V malej obci sa z vianočných ozdôb dlho netešili. „Vydržali tam len dva týždne,“ uviedla starostka Eva Ninisová s tým, že výzdoba v obci mala obrovský úspech. „Ani vianočné trhy nie sú a s deťmi kam pôjdete? Hneď je tma, vysvietená vianočná výzdoba je večer atraktívnejšia a deti ju mali rady. Mnohé z nich sa nestihli ani odfotiť, pretože bolo posledné dva týždne škaredé počasie a mamičky sľubovali deťom, že keď sa zlepší počasie, odfotia sa, ale už to nestihli,“ dodala.

O výzdobu obec prišla na Mikuláša. „Podala som trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na polícii a urobíme všetko pre to, aby to bolo tento rok, aby sme si to či už cez advent, alebo v povianočnom období ešte užili,“ prezradila starostka obce a zároveň hneď dodala, že sa ozvali výrobcovia atrakcie a ponúkli obci zľavu na nákup novej výzdoby.

Ostal len kvetináč

Piešťany

V kúpeľnom meste boli „kratší“ o jeden vianočný stromček. Kým hlavný 15-metrový strom žiaril na tradičnom mieste, z vianočných trhov na Námestí slobody si niekto odniesol menší kúsok z kvetináča. „Nešlo ani tak o ten stromček, ktorý mal hodnotu okolo 70 eur, ale také to chrapúnstvo, že to bola výzdoba, ktorá slúžila pre ľudí a mali z toho radosť,“ informoval organizátor trhov Ján Románek.

Piešťanským mestským policajtom sa však vďaka kamerovým záznamom podarilo zlodeja vypátrať. „Policajti zlodeja vďaka kamerám vypátrali a stromček musel vrátiť,“ uzavrel.