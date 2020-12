Hasič Stano zachránil už kdekoho, toto však ešte nezažil: Raritná akcia pod Tatrami

Rozhodnosť a statočnosť kežmarských otužilcov zachránila zvierací život. V ľadovej vode totiž zbadali topiacu sa laň, ktorú išli okamžite ratovať holými rukami.

Traja mladí muži sa v nedeľu rozhodli ísť okúpať do nádrže Zlatná za Kežmarkom. „Keďže v noci mrzlo, zobrali sme si aj sekeru na prerúbanie ľadu. Keď sme prišli k nádrži, v strede sme zbadali uviaznuté veľké zviera. Bola to laň, pod ktorou sa preboril ľad a nevedela sa z tohto zajatia dostať,“ opisuje začiatok záchrannej akcie Maroš Hrebík (31). Partia nezaváhala ani na sekundu.

„Maťo sa vrhol do vody a snažil sa k nej dostať, no ľad ho nepustil, tak sa vrátil. Vybral som sekeru, plával som za ňou, rozbíjal ľad a zároveň som premýšľal, ako ju vyslobodiť, aby som vo vode nebol príliš dlho. Keď som k nej doplával, pohladil som ju a snažil sa ju upokojiť. Bola úplne vysilená a v jej očiach bol strach a zúfalstvo. Snažil som sa ju naviesť na breh, kde už boli aj hasiči a iní chlapi,“ dodáva Maroš.

Utekala pred predátormi?

Dlhoročný hasič Stanislav Majerčák (52) zachraňoval a pomáhal už kadekomu, no za svoju 29-ročnú kariéru si takéto niečo nepamätá. „Ani na chvíľu nezaváhali a vrhli sa do zamrznutej vody. Ak by neboli otužilci, asi by to malo iný koniec. Druhá vec je, že vy neviete odhadnúť, čo to divé zviera môže urobiť. Aj keď bola veľmi vyčerpaná, mohla sa správať agresívne. Keď prišla k brehu, jeden náš kolega bol už v neopréne a poistili sme si ju lanom, aby neodplávala,“ vraví skúsený profesionál.

Laň bola síce vyčerpaná, no po osušení sa pomerne rýchlo pobrala preč do lesa. „Možno utekala pred predátormi, alebo ju vyľakalo niečo iné, možno človek a vbehla na ľad. Táto zver intuitívne nemá rada pohyb na ľade, a ak nemusí, tak naň nevstupuje. Ľad sa pod ňou prelomil a uviazla v ňom. Je síce dobrý plavec, ale ľad okolo seba nevie lámať,“ hovorí zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.

Otužilci sú radi, že pomohli. „Sme športovci a otužujeme už tri roky. Je to taká výborná regenerácia. A teraz táto naša aktivita priniesla aj naozaj nečakaný benefit. Bolo to úžasné, že sme to spoločnými silami zvládli. Je to výborný pocit, takto niekomu pomôcť,“ zakončil Ľubomír Kulig (32).

Záchrana v číslach

Hĺbka vody - 3 m

Hrúbka ľadu - 2 cm

Teplota vody - 1,5 °C

Teplota vzduchu - 5 °C

Počet ľudí vo vode - 2 ľudia

Dĺžka záchrannej akcie - 6 min.

Počet ľudí na brehu- 3