Zamestnanci pozor! Finančný príspevok na stravovanie môže skončiť aj nižšou hypotékou

Zavádzaný finančný príspevok na stravovanie môže nahradiť časť vašej mzdy, doplatiť na to môžete nielen pri dávke v práceneschopnosti alebo pri dávke ošetrovné. Obavy z možného nahrádzania mzdy finančným príspevkom na stravovanie má aj ministerstvo financií.

V januári sa bude v parlamente rozhodovať o zmenách v príspevku na stravovanie na Slovensku. Málokto si však uvedomuje, že zavedenie vyplácania stravného v hotovosti môže so sebou priniesť pre zamestnancov aj mnoho rizík. O jednom z nich sa v rámci pripomienkového konania k novele Zákonníka práce, kde sa stravné v hotovosti zavádza, vyjadrilo aj ministerstvo financií. Upozorňovalo na „možné nahrádzanie časti zdaniteľného príjmu zamestnancov formou vyplácania tohto príspevku oslobodeného od dane z príjmov“.

Zamestnávateľ vám tak po novom budem môcť ponúknuť plat napríklad 1 000 eur vrátane stravného. Ak by ste nesúhlasili s modelom vyplácania stravného v mzde, môže sa vám stať, že vám zamestnávateľ povie, že si môže dovoliť dať vám len 900 eur, dostali by ste potom ešte stravné lístky, ale celkovo by to bolo menej. Zdanlivo lákavá možnosť sa pritom podnikavým zamestnancom môže vypomstiť, napríklad keď si budú žiadať o hypotéku, papierovo totiž budú mať plat nižší ako v realite.

V súčasnosti je mesačná výška stravného okolo 80 eur, záleží na počte odpracovaných dní. Ak by ste súhlasili s náhradou časti mzdy stravným, pripravujete sa o nemalé peniaze v čase, kedy si budete hľadať nové bývanie. Kvôli papierovo nižšej mzde vám totiž banka nebude môcť poskytnúť takú výšku hypotéky, akú by ste si možno predstavovali.

Napríklad 30-ročný slobodný Jozef z Bratislavy, zarába priemernú mzdu, nemá deti ani manželku, o hypotéku preto žiada sám, doteraz býval u rodičov a nemá nijaké iné dlžoby.

Otvoriť galériu Zdroj: AMOBE

Ešte horšie by na tom boli pri žiadosti o hypotéku mladé rodiny. Adam (28) a Eva (26), majú malú dcérku Kláru, momentálne bývajú v podnájme a radi by si spolu kúpili byt. Adam pracuje v priemysle, kde bola minulý rok priemerná mzda 1 171 eur v hrubom, Eva zase v administratívnych službách, dostávala tiež priemernú mzdu 948 eur. Zároveň ešte splácajú pôžičku na auto. Ak by sa obaja so zamestnávateľom dohodli na vyplácaní stravného v mzde, banka by im mohla ponúknuť len hypotéku nižšiu až o 14-tisíc eur. A to len preto, že súhlasili s vyplácaním časti mzdy cez stravné.