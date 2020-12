Margaret (90) dostala vakcínu proti koronavírusu ako prvá v Európe: Ak môžu očkovať mňa, môžu aj vás

Pre nás bežný deň, pre Britániu historický. Ako prvá krajina na svete spustila ofenzívu proti koronavírusu.

Odvčera začali zdravotníci s masívnym očkovaním tých najzraniteľnejších seniorov. Utorkové ráno si bude navždy pamätať aj šťastná babička Margaret Keenan (90). Iba týždeň pred 91. narodeninami dostala ako vôbec prvá v Európe včeličku s vakcínou.

Dostala darček, o akom ani nesnívala. Maggie, ako ju priatelia volajú, takmer celý rok strávila pre pandémiu rovnako ako väčšina seniorov. Osamote, v strachu, bez kontaktu so svojimi milovanými dvomi deťmi a štyrmi vnúčatami. Hrozilo jej, že ďalšiu sviečku na narodeninovej torte sfúkne sama. No v utorok o 6.31 prišiel zázrak.

Bývalá predavačka šperkov bola prvá z vybraných sto ľudí, ktorí včera dostali vakcínu od Pfizeru a BioNTechu. Včeličku jej do ramena vpichla sestrička May Parsons v Univerzitnej nemocnici v Coventry. „Neviem sa dostatočne poďakovať May ani ostatným zdravotníkom za to, ako sa o mňa nesmierne starali. A moja rada pre všetkých, ktorým bola vakcína ponúknutá, je - vezmite to. Keď ja ju môžem mať v 90-ke, tak potom vy ju môžete mať tiež,“ odkazuje Margaret všetkým pochybovačom.

Sama sa pritom pod rúškom celý čas šťastne usmievala. Hoci ešte nespracovala, čo sa vlastne stalo, očkovania sa vôbec nebála. Ako sama hovorí, je šťastná, že sa to stalo teraz a má to konečne za sebou. „Toto je hrozná choroba, ktorej sa všetci chceme zbaviť, takže čokoľvek, čo pomôže, je bonus, no nie?“ konštatuje babička, ktorá sa už teší na svoju rodinu a priateľov.

Najprv však musí ešte dostať druhú dávku. Modré tričko s prianím šťastných Vianoc, ktoré mala pri očkovaní na sebe, naznačuje, že aspoň záver roka sa dôchodkyňa chystá plnohodnotne užiť. Už teraz okrem narodeninovej oslavy plánuje vianočné posedenie so svojimi najbližšími.

Postup pri vakcinácii

V mraze Otvoriť galériu V mraze Zdroj: tasr

Vakcína od firiem Pfizer a BioNTech je háklivá na teplotu, musí sa skladovať pri mínus 70 stupňoch Celzia.

Dávkovanie Otvoriť galériu Dávkovanie Zdroj: tasr

Každý zaočkovaný musí dostať dve takéto dávky s odstupom 3 týždňov.

Imunita Otvoriť galériu Imunita Zdroj: tasr

Briti zaočkujú do konca roka niekoľko miliónov ľudí. Imunitu by mali získať 28 dní od prvej dávky.