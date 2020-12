V Bratislave stúpajú počty pozitívnych: Hlavný hygienik povedal, čo za tým môže byť

Situácia sa zhoršuje na celom Slovensku. Povedal to hlavný hygienik SR Ján Mikas pred utorkovým rokovaním Ústredného krízového štábu.

Reagoval tak na otázku, čomu pripisuje stúpajúce počty pozitívnych prípadov v Bratislave. Môže to byť podľa neho ovplyvnené aj tým, že je zvýšená mobilita, ľudia chodia do obchodných centier a viac sa stýkajú. Situácii by podľa neho nenapomohlo ani to, ak by sa otvorili reštaurácie. Práve preto má podľa neho teraz význam zachovať nákupné hodiny vyhradené pre seniorov.

"Možno je lepšie teraz opatrenia trochu sprísniť, aby sme mohli lepšie dýchať na Vianoce, ako naopak. Sú veci, ktoré sa dajú sprísniť bez toho, aby mali ekonomický dopad," konštatoval infektológ Vladimír Krčméry.