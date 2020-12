Bude to skupina smrti: Slovensko spoznalo súperov v boji o majstrovstvá sveta

Slovenskí futbalisti si v európskej kvalifikácii MS 2022 zmerajú sily s Chorvátskom, Ruskom, Slovinskom, Cyprom a Maltou. Predstavia sa v H-skupine, rozhodol o tom pondelkový žreb v Zürichu.

Keďže sa zverenci trénera Štefana Tarkoviča posunuli v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o štyri priečky na 33. miesto, ako 19. najlepší európsky tím figurovali pred žrebom v druhom výkonnostnom koši, teda o jeden vyššie ako v predchádzajúcom žrebovaní kvalifikácie. V druhom koši boli so Švajčiarskom, Poľskom, Švédskom, Walesom, Ukrajinou, Rakúskom, Tureckom, Srbskom a Ruskom.

Do európskej kvalifikácie MS, ktorá sa celá odohrá v piatich päťčlenných a piatich šesťčlenných skupinách v budúcom roku, sa prihlásilo všetkých 55 členských krajín Európskej futbalovej únie (UEFA). Rozdelili ich do šiestich výkonnostných košov, v prvých piatich bolo po desať tímov, v šiestom päť. Boj o MS 2022 sa začne až tromi kolami v marci a vyvrcholí v novembri 2021. Víťazi desiatich kvalifikačných skupín postúpia do Kataru priamo, tímy z druhých priečok sa kvalifikujú do play off spolu s dvoma najlepšími víťazmi skupín Ligy národov, ktorí nepostúpili priamo na MS a neobsadili v kvalifikačnej skupine ani druhé miesto. Z dvanástich mužstiev si tri najúspešnejšie vybojujú miestenku na šampionát a tým sa počet európskych účastníkov zvýši na trinásť. Baráž je naplánovaná na marec 2022. Finálový turnaj v Katare sa uskutoční netradične až v novembri a decembri 2022.

Žreb sa vo Švajčiarsku konal vzhľadom na pandémiu koronavírus bez účasti zástupcov jednotlivých krajín. Asistovali pri ňom svetový šampión z roku 2006, Talian Daniele De Rossi a Holanďan Rafael van der Vaart, ktorý sa o štyri roky neskôr stal vicemajstrom sveta. Na MS 2010 hralo aj Slovensko, teraz sa pokúsi o druhý postup v ére samostatnosti.

MS vo futbale 2020 - kvalifikácia

Skupina A

Portugalsko

Srbsko

Írsko

Luxembursko

Azerbajdžan

Skupina B

Španielsko

Švédsko

Grécko

Gruzínsko

Kosovo

Skupina C

Taliansko

Švajčiarsko

Severné Írsko

Bulharsko

Litva

Skupina D

Francúzsko

Ukrajina

Fínsko

Bosna a Hercegovina

Estónsko

Skupina E

Belgicko

Wales

Česká republika

Bielorusko

Estónsko

Skupina F

Dánsko

Rakúsko

Škótsko

Izrael

Faerské ostrovy

Moldavsko

Skupina G

Holandsko

Turecko

Nórsko

Čierna Hora

Lotyšsko

Gibraltár

Skupina H

Chorvátsko

Slovensko

Rusko

Slovinsko

Cyprus

Malta

Skupina I

Anglicko

Poľsko

Maďarsko

Albánsko

Andorra

San Maríno

Skupina J

Nemecko

Rumunsko

Island

Severné Macedónsko

Arménsko

Lichtenštajnsko

Termínová listina európskej kvalifikácie MS 2022:

1. kolo: 24.–25. marca 2021

2. kolo: 27.–28. marca 2021

3. kolo: 30.–31. marca 2021

4. kolo: 1.–2. septembra 2021

5. kolo: 4.–5. septembra 2021

6. kolo: 7.–8. septembra 2021

7. kolo: 8.–9. októbra 2021

8. kolo: 11.–12. októbra 2021

9. kolo: 11.–13. novembra 2021

10. kolo: 14.–16. novembra 2021

baráž: 24., 25., 28., 29. marca 2022