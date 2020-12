Výpoveď kajúcnika Makóa: Bödör dal sledovať ďalšiu známu osobnosť! Padlo toto meno

Kriminalisti z finančnej správy mali dostať požiadavku na sledovanie novinárov, politikov aj prokurátora Vasiľa Špirka.

Hovorí o tom kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó, ktorého polícia v septembri zadržala v akcii Božie mlyny, no po tom, ako začal spolupracovať a vypovedať aj o iných kauzách, ho prepustili z väzby. Makó však podľa svojich slov sledovanie odmietol, no zároveň mal informácie, že to robil niekto iný. Na jar 2018 prokurátor Vasiľ Špirko vystúpil pred médiami a verejne prehovoril o podozreniach, že exminister vnútra Robert Kaliňák a Ján Počiatek sa podvodným nákupom IT technológií nezákonne obohatili.

Zároveň vtedy Špirko povedal, že ho niekto sleduje a podľa neho za tým môže byť práve Kaliňák. Ten tieto obvinenia vtedy označil za absurdné. Nové svetlo do prípadu teraz vniesla výpoveď bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa, ktorý policajtom potvrdil, že Špirka skutočne niekto sledoval. On sám mal dostať požiadavku od Norberta Bödöra, ale odmietol ju, keď zistil, že Špirko má v aute kamery. „Viem však o tom, že v inej línii sa tieto úkony vykonávali, ale kto ich robil, neviem,“ cituje z výpovede Makóa denníka SME.

Mal sledovať aj novinárov

Robert Kaliňák tvrdí, že nežiadal sledovanie Špirka a je to nezmysel. „Nepotvrdil to, lebo povedal, že toho nebol priamym svedkom,“ argumentoval pre Nový Čas Kaliňák s tým, že Makó si iba prihrieva vlastnú polievočku. „Nedáva to žiadnu logiku. Je to snaha dostať sa z vlastnej polohy páchateľa trestnej činnosti,“ doplnil.

Makó tiež priznal, že v roku 2015 sa podieľal na sledovaní premiéra a vtedy ešte opozičného poslanca Igora Matoviča. Podľa Denníka N mal dostať od Bödöra tiež požiadavku na sledovanie novinárov a politikov, to však odmietol. „Menovite mi Noro uviedol Tódovú, Hríba, myslím, že aj Lipšica, nepamätám si viac,“ vypovedal. Novinárov špicľovalo Kočnerovo komando pod vedením Petra Tótha, no je možné, že nebolo jediné.