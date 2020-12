Druhý stupeň škôl v Banskej Bystrici ostane zatvorený: Nízky záujem rodičov

Riaditelia 11 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa v pondelok na porade dohodli, že ZŠ zostanú pre druhý stupeň zatvorené do konca tohto kalendárneho roka.

TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. "Dôvodom je nízky záujem zo strany rodičov o testovanie svojich detí, čo je jedna z podmienok, aby mohol byť vyučovací proces prezenčnou formou pre piatakov až deviatakov opätovne spustený. Riaditelia zároveň avizujú, že by nedokázali zabezpečiť súčasne prezenčnú i dištančnú formu vzdelávania," zdôvodnila Marhefková.

Ako dodala, je v záujme každého, aby sa žiaci vrátili do školských lavíc čo najskôr. "Veríme, že v novom roku budú existovať jasné a zrozumiteľné pravidlá zo strany štátu, pokiaľ ide o otvorenie ZŠ, a po vianočných prázdninách sa budú môcť 8. januára 2021 všetci vrátiť do svojich tried," tlmočila názor riaditeľov škôl hovorkyňa.

Podľa nej v prípade prvého stupňa ZŠ stúpa počet detí aj celých tried, ktoré museli zostať z dôvodu šírenia nového koronavírusu v karanténe. Aktuálne je v šiestich školách sedem tried v karanténe. Je preto nevyhnutné zodpovedné správanie sa a dodržiavanie platných nariadení, aby si všetci mohli užiť Vianoce v zdraví a od nového roka sa vrátiť do škôl.

